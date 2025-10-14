Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

Tras una mala Primera Nacional, Quilmes empezó la depuración y el proyecto 2026, cuya prioridad sería repatriar a Claudio Corvalán, que juega poco en Unión

14 de octubre 2025 · 14:41hs
En Quilmes comenzó a tomar fuerza un deseo que entusiasma tanto a la dirigencia como a los hinchas: buscar el regreso de Claudio Corvalán para disputar la Primera Nacional 2026. El defensor, surgido de las inferiores del Cervecero, asomaría como la prioridad. Un rumor que ya empezó a sonar con fuerza en redes y retumbó en Unión.

El contexto parece propicio para alimentar la ilusión quilmeña, ya que Mugre atraviesa un momento particular en Unión, donde perdió terreno con la llegada de Leonardo Madelón. Si bien volvió a tener minutos ante Aldosivi, ingresando en el complemento como lateral izquierdo (pidió el cambio Mateo Del Blanco), su participación a lo largo del segundo semestre fue prácticamente nula.

¿Unión retendrá a Corvalán para el 2026?

La situación contrasta con lo vivido en la primera parte del año, cuando era capitán y referente bajo la conducción de Cristian González. Sin embargo, con el cambio de entrenador, el panorama se modificó radicalmente y el defensor quedó relegado varios escalones en la consideración.

Corvalán juega poco en Unión y Quilmes sueña con repatriarlo.

Corvalán tiene contrato con Unión hasta diciembre de 2026 y en más de una oportunidad manifestó lo mucho que disfruta de su vida en Santa Fe. Aún así, el nuevo escenario podría llevarlo a replantear su futuro y considerar la chance de un regreso al club donde todo comenzó.

Por ahora, se trata apenas de rumores, aunque en Quilmes ya empezaron a soñar en grande. La pelota, como siempre, quedará del lado del futbolista, y también de Unión, que deberá definir si está dispuesto a escuchar alguna propuesta.

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

