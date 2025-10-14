En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

Tras una mala Primera Nacional, Quilmes empezó la depuración y el proyecto 2026, cuya prioridad sería repatriar a Claudio Corvalán, que juega poco en Unión

En Quilmes comenzó a tomar fuerza un deseo que entusiasma tanto a la dirigencia como a los hinchas: buscar el regreso de Claudio Corvalán para disputar la Primera Nacional 2026. El defensor, surgido de las inferiores del Cervecero, asomaría como la prioridad. Un rumor que ya empezó a sonar con fuerza en redes y retumbó en Unión .

El contexto parece propicio para alimentar la ilusión quilmeña, ya que Mugre atraviesa un momento particular en Unión, donde perdió terreno con la llegada de Leonardo Madelón. Si bien volvió a tener minutos ante Aldosivi, ingresando en el complemento como lateral izquierdo (pidió el cambio Mateo Del Blanco), su participación a lo largo del segundo semestre fue prácticamente nula.

¿Unión retendrá a Corvalán para el 2026?

La situación contrasta con lo vivido en la primera parte del año, cuando era capitán y referente bajo la conducción de Cristian González. Sin embargo, con el cambio de entrenador, el panorama se modificó radicalmente y el defensor quedó relegado varios escalones en la consideración.

Claudio Corvalán Corvalán juega poco en Unión y Quilmes sueña con repatriarlo. UNO Santa Fe | José Busiemi

Corvalán tiene contrato con Unión hasta diciembre de 2026 y en más de una oportunidad manifestó lo mucho que disfruta de su vida en Santa Fe. Aún así, el nuevo escenario podría llevarlo a replantear su futuro y considerar la chance de un regreso al club donde todo comenzó.

Por ahora, se trata apenas de rumores, aunque en Quilmes ya empezaron a soñar en grande. La pelota, como siempre, quedará del lado del futbolista, y también de Unión, que deberá definir si está dispuesto a escuchar alguna propuesta.