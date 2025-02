Prisión preventiva para la terapeuta que dejó encerrados a tres nenes con autismo en una ludoteca

Fue imputada este martes en los Tribunales provinciales de San Lorenzo y el fiscal Maximiliano Nicosia Herrero acusó a Aldana A. por los delitos de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad por haber puesto en peligro la vida de un nene de tres años con un severo grado de autismo , otro de seis años con síndrome de Down y otro de ocho con trastorno del espectro autista.

La mujer terapeuta dejó a los nenes encerrados en un lugar sin ventilación

Por los indicios recolectados en la causa, los niños quedaron solos durante 45 minutos en un lugar sin ventilación –en un día de altas temperaturas– en el que había tijeras y elementos con los que se podrían haber lesionado.

La situación se extendió hasta que el padre de uno de los menores llegó a la ludoteca, barreteó la puerta y pudo ingresar para brindarles auxilio.

“Llamé a la maestra un montón de veces y no me contestaba. Me asomé por la cerradura y veo que uno de los nenes estaba rasguñando la puerta para salir al patio. Es ahí que uno de los chicos comentó que la seño Puli, Aldana es su nombre, se había ido hace rato y los había dejado encerrados con llave”, contó este lunes al programa Telenoche Rosario (El Tres) Daiana la mamá de uno de los tres nenes.

Daiana contó también que los vecinos le confiaron que la mujer “tiene problemas de adicciones”, algo que llamó la atención de los papás. “Ella llegó a las 18 sin poder hilar palabras, dijo que se había ido a inyectar un Decadron, pero no sé qué creer”, concluyó.