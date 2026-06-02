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Prisión preventiva para una pareja acusada de vender drogas y tener armas de guerra en Santa Fe

La medida fue dispuesta por la Justicia a pedido del fiscal Arturo Haidar. Durante un allanamiento en una vivienda de barrio Yapeyú secuestraron cocaína fraccionada para la venta, marihuana, tres armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

2 de junio 2026 · 20:34hs
Prisión preventiva para una pareja acusada de vender drogas y tener armas de guerra en Santa Fe

José Busiemi

Prisión preventiva para una pareja acusada de vender drogas y tener armas de guerra en Santa Fe

Un hombre de 23 años y una mujer de 21 quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por venta de drogas al menudeo y tenencia ilegal de armas de fuego en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial, a partir de un pedido formulado por el fiscal Arturo Haidar, quien lleva adelante la investigación.

Según explicó el funcionario judicial, la resolución se adoptó pese a que la defensa propuso medidas alternativas. "El juez hizo lugar a nuestro planteo en función de los riesgos procesales existentes", indicó Haidar.

Allanamiento y secuestro de droga

La investigación derivó en un allanamiento realizado el pasado 16 de mayo en una vivienda ubicada en un pasillo de calle Cafferata al 8800, donde residían ambos imputados.

De acuerdo con la acusación, durante el procedimiento los agentes secuestraron 173 envoltorios de papel satinado con cocaína preparados para su comercialización, además de marihuana que también habría estado destinada a la venta minorista.

El fiscal sostuvo que las tareas investigativas previas permitieron acreditar maniobras vinculadas al narcomenudeo que se desarrollaban desde el inmueble allanado.

Tres armas de fuego y más de $600.000

Durante el operativo también fueron encontradas tres armas de fuego que los acusados poseían sin autorización legal.

Entre los elementos secuestrados figuran una pistola calibre .45 con la numeración suprimida y siete cartuchos, una pistola calibre .32 cargada con dos proyectiles y un revólver calibre .357 con cinco cartuchos, todas halladas dentro de una mochila.

Además, los investigadores incautaron 619.000 pesos en efectivo, diez teléfonos celulares y dos cámaras de vigilancia instaladas en el frente de la vivienda y orientadas hacia el pasillo de ingreso.

Los delitos atribuidos

La pareja es investigada como coautora de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de armas de guerra.

La causa se enmarca dentro de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal.

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