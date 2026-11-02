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Quedó preso un hombre investigado por dos robos en viviendas de Santo Tomé: amenazó con un cuchillo a una pareja

El imputado tiene 26 años y fue detenido durante un allanamiento en su domicilio. Está acusado de ingresar a dos casas de la calle Juan José Paso y sustraer distintas pertenencias, entre ellas un televisor y una bicicleta.

2 de noviembre 2026 · 19:32hs
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Prisión preventiva. Un hombre de 26 años fue enviado a prisión por dos robos en Santo Tomé.

Prisión preventiva. Un hombre de 26 años fue enviado a prisión por dos robos en Santo Tomé.

Un hombre de 26 años, identificado por sus iniciales como JAG, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos robos cometidos en viviendas de Santo Tomé, departamento La Capital. Uno de los hechos incluyó amenazas de muerte con un cuchillo a una pareja que encontró al intruso dentro de su casa.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La prisión preventiva había sido solicitada por las fiscales Florencia Zarabia y Agostina Aimi, quienes investigan los delitos ocurridos durante la madrugada del viernes 23 de octubre.

Las representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que el magistrado consideró que la atribución delictiva cuenta con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, tuvo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo y entendió que se mantienen vigentes los riesgos procesales.

Robos en dos viviendas de la misma calle

De acuerdo con la investigación, el primero de los hechos ocurrió antes de las 5 de la mañana del viernes 23 de octubre, en una vivienda ubicada en Juan José Paso al 800.

Según la acusación, el hombre rompió una ventana para ingresar al inmueble y sustrajo un televisor. En ese momento, una mujer y sus hijos se encontraban durmiendo en otro sector de la casa.

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Casi una hora después, el imputado habría ingresado a una segunda vivienda, situada en Juan José Paso al 1200, luego de forzar dos puertas.

En esa oportunidad, se encontró con un hombre y una mujer que lo reconocieron. Según lo expuesto por las fiscales, los amenazó de muerte con un cuchillo y les robó una bicicleta. Antes de retirarse, también provocó daños en un tejido perimetral.

Lo detuvieron en un allanamiento y recuperaron el televisor

Las fiscales informaron que el investigado fue detenido al día siguiente, durante un allanamiento realizado en su domicilio.

En el procedimiento, los agentes secuestraron el televisor que había sido sustraído de la primera vivienda. El aparato fue posteriormente restituido a las víctimas.

Qué delitos le atribuyen

JAG es investigado como presunto autor de robo calificado por el uso de arma y robo simple, en relación con los dos episodios denunciados en Santo Tomé.

Con la resolución judicial, el hombre permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.

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