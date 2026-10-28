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Prestamista de Bº Sargento Cabral: lo imputaron por golpear y amenazar a un deudor de un préstamo de $300.000

Gonzalo Rodrigo P. fue acusado de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y usura. La Fiscalía solicitará que quede en prisión preventiva tras un allanamiento en el que secuestraron celulares y una réplica de arma de fuego.

28 de octubre 2026 · 17:28hs
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Imputación. Detuvieron a un prestamista de de barrio Sargento Cabral por golpear y amenazar a un deudor.

Imputación. Detuvieron a un prestamista de de barrio Sargento Cabral por golpear y amenazar a un deudor.

Un prestamista de 39 años fue imputado en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa en la que se lo investiga por golpear, amenazar y exigir pagos a un hombre que había recibido un préstamo informal de $300.000. El episodio denunciado ocurrió el 26 de septiembre en una vivienda de barrio Sargento Cabral y derivó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El acusado, identificado como Gonzalo Rodrigo P., fue detenido durante un allanamiento realizado el jueves 22 de octubre por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional IV. El procedimiento tuvo lugar en una propiedad de calle Ruperto Godoy al 2000, donde se secuestraron tres teléfonos celulares, una computadora portátil y una réplica de arma de fuego.

La fiscal Gabriela Arri le atribuyó los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y usura. Además, solicitó una nueva audiencia para requerir la prisión preventiva, prevista para el próximo jueves en los tribunales de la capital provincial.

Golpes y amenazas por una deuda

De acuerdo con la atribución fiscal, el hecho ocurrió durante la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando el prestamista habría citado al deudor a su domicilio de barrio Sargento Cabral. Allí, según la investigación, lo golpeó y amenazó para intimidarlo y exigirle que cumpliera con los pagos.

La víctima denunció que el acusado lo hostigaba desde hacía más de un año y que, a partir del préstamo inicial de $300.000, los montos reclamados habían aumentado mediante exigencias de pagos semanales.

LEER MÁS: Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Entre las frases que el denunciante le atribuyó al imputado figura: “¿Querés que te meta un cañazo?”, expresión que habría utilizado mientras lo golpeaba. Según la Fiscalía, también le manifestó: “Me pagás vos, tu mamá o tu papá, pero me pagás”.

La investigación busca establecer las circunstancias de las agresiones y las amenazas denunciadas, así como las condiciones en las que se otorgó el préstamo y se reclamó su devolución.

El allanamiento y la detención

La denuncia de la víctima dio origen a una causa penal que avanzó hasta el procedimiento realizado el 22 de octubre. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Tras la detención, se dispuso que el hombre fuera examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

La calificación legal comunicada inicialmente en el marco del procedimiento incluía amenazas calificadas y extorsión. Posteriormente, durante la audiencia imputativa, la fiscal atribuyó a Gonzalo Rodrigo P. los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y usura.

La situación procesal del acusado se definirá en la próxima audiencia, en la que la Fiscalía solicitará que continúe detenido bajo prisión preventiva.

Sargento Cabral préstamo deuda
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