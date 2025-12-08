Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

La FIFA designó El Partido del Orgullo a dos países que penalizan el LGBTQ+

La FIFA confirmó que el duelo entre Egipto e Irán por la fase de grupos del Mundial 2026 será considerado El Partido del Orgullo. En ambos países es ilegal

8 de diciembre 2025 · 17:35hs
La FIFA designó El Partido del Orgullo a dos países que penalizan el LGBTQ+

La FIFA confirmó que el duelo entre Egipto e Irán por la fase de grupos del Mundial 2026 será considerado El Partido del Orgullo, una iniciativa impulsada por Seattle, sede del encuentro y ciudad con una fuerte tradición de activismo LGBTQ+, especialmente visible en el barrio de Capitol Hill.

La medida busca promover un entorno inclusivo durante el torneo, pero la elección de los protagonistas abrió un debate inmediato.

La decisión de la FIFA que ya genera chispazos

El partido se jugará el 26 de junio y será el cierre del Grupo G, que comparten con Bélgica y Nueva Zelanda. Seattle también albergará otros cinco encuentros de la Copa del Mundo, incluido un partido de dieciseisavos y uno de octavos.

La polémica surgió porque tanto Egipto como Irán penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo con castigos severos, que pueden incluir penas de prisión e incluso la pena de muerte, según denuncias de organizaciones como Human Rights Watch. En Egipto, además, la homosexualidad es tratada socialmente como “una enfermedad”, con frecuentes detenciones por expresiones públicas de afecto.

La designación pone a FIFA frente a un nuevo desafío tras las críticas que recibió en Qatar 2022, donde también están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Aunque en ese Mundial se permitió la exhibición limitada de banderas arcoíris, la organización fue cuestionada por mensajes contradictorios entre la promoción de la inclusión y las normativas locales.

Por ahora, no se conocen indicaciones sobre qué deberán hacer Egipto e Irán en relación con el evento temático. El debate gira en torno a una idea central: la inclusión no debería ser forzada, y exigir gestos simbólicos a selecciones cuyos países criminalizan la homosexualidad podría resultar contraproducente.

Mientras tanto, Seattle se prepara para un cruce que promete trascender lo deportivo: un partido que, más que definir un grupo, pondrá a prueba el alcance real del mensaje inclusivo de la FIFA.

FIFA Egipto Irán
Noticias relacionadas
Manchester United goleó a Wolves.

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Milan ganó y es líder en la Zona A.

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

dominguez saco pecho en estudiantes: feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

regatas (sf) grito campeon del oficial u15 ante su gente

Regatas (SF) gritó campeón del Oficial U15 ante su gente

Lo último

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Último Momento
Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"