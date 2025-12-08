La FIFA designó El Partido del Orgullo a dos países que penalizan el LGBTQ+

La FIFA confirmó que el duelo entre Egipto e Irán por la fase de grupos del Mundial 2026 será considerado El Partido del Orgullo. En ambos países es ilegal

La FIFA confirmó que el duelo entre Egipto e Irán por la fase de grupos del Mundial 2026 será considerado El Partido del Orgullo, una iniciativa impulsada por Seattle, sede del encuentro y ciudad con una fuerte tradición de activismo LGBTQ+, especialmente visible en el barrio de Capitol Hill.

La medida busca promover un entorno inclusivo durante el torneo, pero la elección de los protagonistas abrió un debate inmediato.

La decisión de la FIFA que ya genera chispazos

El partido se jugará el 26 de junio y será el cierre del Grupo G, que comparten con Bélgica y Nueva Zelanda. Seattle también albergará otros cinco encuentros de la Copa del Mundo, incluido un partido de dieciseisavos y uno de octavos.

La polémica surgió porque tanto Egipto como Irán penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo con castigos severos, que pueden incluir penas de prisión e incluso la pena de muerte, según denuncias de organizaciones como Human Rights Watch. En Egipto, además, la homosexualidad es tratada socialmente como “una enfermedad”, con frecuentes detenciones por expresiones públicas de afecto.

La designación pone a FIFA frente a un nuevo desafío tras las críticas que recibió en Qatar 2022, donde también están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Aunque en ese Mundial se permitió la exhibición limitada de banderas arcoíris, la organización fue cuestionada por mensajes contradictorios entre la promoción de la inclusión y las normativas locales.

Por ahora, no se conocen indicaciones sobre qué deberán hacer Egipto e Irán en relación con el evento temático. El debate gira en torno a una idea central: la inclusión no debería ser forzada, y exigir gestos simbólicos a selecciones cuyos países criminalizan la homosexualidad podría resultar contraproducente.

Mientras tanto, Seattle se prepara para un cruce que promete trascender lo deportivo: un partido que, más que definir un grupo, pondrá a prueba el alcance real del mensaje inclusivo de la FIFA.