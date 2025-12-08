Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de militantes de La Libertad Avanza

El ministro Lisandro Enrico desmintió un video que acusaba al gobierno provincial y reveló que el propio Estado nacional adjudicó obras a la empresa cuestionada

8 de diciembre 2025 · 17:17hs
El gobierno de Santa Fe salió a defender su política de obra pública después de que militantes de La Libertad Avanza difundieran en redes un video con información falsa que buscaba desprestigiar a la gestión provincial.

El contenido viralizado señalaba irregularidades en las licitaciones, lo que motivó una respuesta directa del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, con documentación oficial y comparaciones con la administración nacional.

Enrico aseguró que la obra pública en Santa Fe se ejecuta con criterios de transparencia, competencia y control técnico, y expuso una contradicción central del ataque libertario: la misma empresa cuestionada por el video, Pietroboni, fue adjudicataria de la única licitación que el gobierno de Javier Milei realizó en dos años, vinculada al puente Rosario–Victoria. “La corrupción no la hacen las empresas, sino quienes las coimean”, afirmó.

La adjudicación que expuso la contradicción

“Fijate vos que me pongo a buscar en el Boletín Oficial, y la única licitación que en dos años hizo el gobierno de Milei, una sola en dos años, es para licitar por 30 años el puente Rosario-Victoria”, afirmó Enrico.

El ministro detalló que, al revisar qué empresas integraban la unión transitoria adjudicataria, encontró un dato llamativo: una de las firmas es Pietroboni, la misma que los libertarios mencionaban en sus acusaciones contra la gestión provincial.

“¿No era que Pullaro era poco transparente porque contrataba a Pietroboni, que está mencionada en las causas de los cuadernos? Sin embargo, el propio gobierno nacional también la contrata”, enfatizó.

Enrico buscó correr el foco de la idea de “empresas prohibidas” y apuntó directamente al funcionamiento institucional. “Lo que hace a la corrupción de un gobierno no son las empresas, sino los que coimean a las empresas. Es así de simple”, sostuvo.

El ministro remarcó que la provincia no selecciona constructoras por afinidad política ni por vínculos empresariales, sino por precio, capacidad técnica y documentación, tal como lo exige la normativa vigente.

La defensa del modelo santafesino

Para desactivar lo que consideró una campaña de desprestigio, Enrico enumeró tres puntos que, según dijo, sintetizan cómo se gestionan las obras en Santa Fe:

Las licitaciones las ganan quienes ofrecen el mejor precio y cumplen los requisitos técnicos. “Cobran en tiempo y forma y se controlan sus trabajos”, aseguró.

Por otro lado, recordó que Nación no responde los reclamos de obras básicas. “Cuando vamos a Buenos Aires a pedir que reparen rutas, tapen pozos o corten el pasto, todos se esconden debajo de los escritorios”, cuestionó.

Y por último, subrayó que Santa Fe no pide sobornos. Enrico fue tajante al referirse a la causa que salpica al gobierno nacional por presuntas coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “A diferencia de lo que pasó en el gobierno de Milei, acá no se le pide el 3 por ciento de coima ni nada a ninguno”, afirmó.

El titular de la cartera de obra pública finalizó su descargo con un mensaje dirigido especialmente a quienes recibieron el material viral en redes sociales: “Así que no te dejés chamuyar”.

