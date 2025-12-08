Uno Santa Fe | Policiales | camión

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34: operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana bajo la lluvia en el kilómetro 302, entre Monigotes y Las Palmeras. Un camión que transportaba combustible hacia Bolivia perdió el control y terminó volcando.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de diciembre 2025 · 17:25hs
Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34. Operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34. Operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

El norte de la provincia de Santa Fe fue escenario de un importante incidente vial esta mañana de lunes, en medio de una jornada marcada por las precipitaciones. Por causas que aún son objeto de investigación, el conductor de un camión cisterna con patente boliviana perdió el control y volcó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 302.

El vehículo, de marca Volvo y con patente BP14072, transportaba nafta catalogada como ONU 33/123, una carga de combustible altamente inflamable. El siniestro se produjo en el tramo comprendido entre las localidades de Monigotes y Las Palmeras, dentro del departamento San Cristóbal.

LEER MÁS: Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

Alerta y primeras asistencias

Automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en reportar el accidente a las autoridades. Rápidamente, personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) se hizo presente en el lugar.

Los uniformados dialogaron con el chofer, quien se encontraba en un estado de fuerte crisis nerviosa. El conductor relató que había cargado el combustible en la ciudad bonaerense de Zárate y se dirigía hacia Bolivia, pero no pudo precisar la causa exacta que lo llevó a perder el dominio del camión y volcar a un costado de la calzada. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves.

Dispositivo de seguridad y remoción

Dada la naturaleza peligrosa de la carga, las fuerzas de seguridad activaron de inmediato un operativo de seguridad integral. Gendarmes, con la colaboración de oficiales de la ex-Policía de Seguridad Vial (PSV) de Santa Fe, establecieron un cordón antes y después del punto del vuelco.

El objetivo principal es regular el tránsito vehicular, obligando a los vehículos a circular a muy baja velocidad, para prevenir accidentes o colisiones con otros rodados y resguardar la seguridad de la zona.

Paralelamente, se coordinó el acceso de una grúa especializada, cuyo personal trabaja con extremas precauciones para remover el camión cisterna. Esta maniobra resulta compleja por el riesgo que implica manipular un vehículo cargado con una sustancia inflamable.

Intervención judicial

Tanto la Jefatura de la Región II de Gendarmería como la ex-PSV informaron sobre el suceso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó la elaboración de un informe detallado sobre el estado de salud del chofer, así como un reporte exhaustivo acerca del operativo de seguridad desplegado en la Ruta 34, buscando garantizar la seguridad y determinar las causas que originaron el vuelco.

camión vuelco Nafta alerta
Noticias relacionadas
Asesinaron a un joven de 19 años y la Policía apresó a un muchacho de 18, presunto asesino de la víctima

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

apresaron a una mujer que habia robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio candioti

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

despisto un auto que transitaba por la autopista santa fe - rosario, frente a la tatenguita

Despistó un auto que transitaba por la autopista Santa Fe - Rosario, frente a La Tatenguita

allanamientos simultaneos en rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Allanamientos simultáneos en Rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Lo último

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Último Momento
Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"