El siniestro ocurrió este lunes por la mañana bajo la lluvia en el kilómetro 302, entre Monigotes y Las Palmeras. Un camión que transportaba combustible hacia Bolivia perdió el control y terminó volcando.

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34. Operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

El norte de la provincia de Santa Fe fue escenario de un importante incidente vial esta mañana de lunes, en medio de una jornada marcada por las precipitaciones. Por causas que aún son objeto de investigación, el conductor de un camión cisterna con patente boliviana perdió el control y volcó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 302.

El vehículo, de marca Volvo y con patente BP14072, transportaba nafta catalogada como ONU 33/123, una carga de combustible altamente inflamable. El siniestro se produjo en el tramo comprendido entre las localidades de Monigotes y Las Palmeras, dentro del departamento San Cristóbal.

Alerta y primeras asistencias

Automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en reportar el accidente a las autoridades. Rápidamente, personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) se hizo presente en el lugar.

Los uniformados dialogaron con el chofer, quien se encontraba en un estado de fuerte crisis nerviosa. El conductor relató que había cargado el combustible en la ciudad bonaerense de Zárate y se dirigía hacia Bolivia, pero no pudo precisar la causa exacta que lo llevó a perder el dominio del camión y volcar a un costado de la calzada. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves.

Dispositivo de seguridad y remoción

Dada la naturaleza peligrosa de la carga, las fuerzas de seguridad activaron de inmediato un operativo de seguridad integral. Gendarmes, con la colaboración de oficiales de la ex-Policía de Seguridad Vial (PSV) de Santa Fe, establecieron un cordón antes y después del punto del vuelco.

El objetivo principal es regular el tránsito vehicular, obligando a los vehículos a circular a muy baja velocidad, para prevenir accidentes o colisiones con otros rodados y resguardar la seguridad de la zona.

Paralelamente, se coordinó el acceso de una grúa especializada, cuyo personal trabaja con extremas precauciones para remover el camión cisterna. Esta maniobra resulta compleja por el riesgo que implica manipular un vehículo cargado con una sustancia inflamable.

Intervención judicial

Tanto la Jefatura de la Región II de Gendarmería como la ex-PSV informaron sobre el suceso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó la elaboración de un informe detallado sobre el estado de salud del chofer, así como un reporte exhaustivo acerca del operativo de seguridad desplegado en la Ruta 34, buscando garantizar la seguridad y determinar las causas que originaron el vuelco.