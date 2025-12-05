Uno Santa Fe | Judiciales | Funes

Imputaron a la esposa del exjuez Bailaque por un lote en Funes que sería pago de una extorsión

La fiscalía investiga si el terreno en el country Vida fue adquirido con dinero de origen ilícito y puesto a nombre de la esposa del exjuez para encubrir una maniobra de extorsión.

5 de diciembre 2025 · 08:43hs
El juez federal Marcelo Bailaque.

El juez federal Marcelo Bailaque.

Una nueva instancia atraviesa la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, quien permanece con prisión domiciliaria. En este caso los fiscales federales pusieron la lupa en un terreno que a su entender fue adquirido con dinero proveniente de un ilícito y puesto a nombre de la esposa del exmagistrado, la funcionaria judicial de la provincia Graciela Martínez Maulión, quien también quedó imputada en el marco de la investigación por corrupción, lavado, dádivas y extorsión.

La mujer quedó bajo la lupa a partir de la ampliación de las declaraciones de los arrepentidos Carlos Vaudagna, quien fuera titular de la Afip en la provincia, y el financista Fernando Whpei, coimputados con Bailaque en esa trama. El terreno en cuestión, ubicado en el country Vida de Funes, pertenecía a la constructora Edeca y fue adquirido por Bailaque justo en momentos en que había una denuncia contra esa empresa en su juzgado, un trámite que con el tiempo terminó prescribiendo sin que la causa se moviera.

Arrepentidos

La imputación a Martínez Maulión surge de las declaraciones de Vaudagna y Whpei como arrepentidos en la causa. La fiscalía sospecha que Bailaque y Vaudagna “extorsionaban a la firma EDECA” y que el terreno habría sido “el pago por ese delito”, según trascendió a la prensa por fuentes vinculadas al expediente.

Según la investigación preliminar la maniobra era la siguiente: la Afip, conducida por Vaudagna, hacía una presentación ante el Juzgado federal de Bailaque, que abría la causa y ordenaba medidas. Sin embargo, con el tiempo la causa se diluía hasta que prescribió. A esta altura los investigadores sospechan que, ante la repetición de hechos similares, hubo un aprovechamiento y abuso de poder del entonces juez para usar estructuras del Estado como la Afip y la Justicia federal para cometer extorsiones y enriquecerse.

En ese marco el fiscal federal Jorge Argibay le atribuyó a Bailaque y a Martínez Maulión “haber puesto en circulación el 24 de agosto de 2020 fondos de procedencia ilícita mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de los derechos y acciones que tenía Edeca SA sobre la unidad funcional 190, polígonos 00-190 y 00-1190 del complejo urbanístico denominado «Vida Barrio Cerrado», al que se ingresa por avenida Arturo Illia y calle Las Golondrinas de Funes por el valor de 70.000 dólares y sensiblemente inferior al precio real”.

En 2020 Edeca cursaba dos años de una investigación judicial por subfacturación de IVA. Un gerente de la firma le vendió al juez un terreno en ese barrio de Funes en 35 mil dólares. La información llegó a la la fiscalía a partir de una declaración de Whpei.

Negación

Ni bien terminó de exponer el fiscal Argibay pidió declarar Bailaque, quien fue juez hasta que el pasado 1º de julio el gobierno de Javier Milei le aceptó la renuncia justo cuando el Consejo de la Magistratura lo había puesto en el umbral de un juicio político.

Bailaque desmintió en forma rotunda que hubiera adquirido el lote con fondos ilícitos, tal como le achacaron los fiscales. Afirmó que por esos días estaba interesado en buscar terrenos en esa zona y que luego de comentárselo a Fernando Whpei éste le dijo conocía a alguien que se los podía vender. Además el exjuez aseguró desconocer que por esos días había una causa penal contra Edeca en su juzgado.

En ese marco el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz admitió el pedido de imputación por parte de la fiscalía y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Martínez Maulión así como de los tres hijos de Bailaque, quienes también son empleados judiciales.

• LEER MÁS: Procesaron y dictaron un embargo millonario para el exdirector de Afip en Santa Fe, Carlos Vaudagna

Funes lote mujer Marcelo Bailaque
Noticias relacionadas
la corte suprema de justicia de santa fe postergo, otra vez, la eleccion de su presidente para 2026

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe postergó, otra vez, la elección de su presidente para 2026

condenaron a un hombre a cinco anos de prision por llevar en un remis cocaina para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre que se presentó como integrante de Los Monos en llamadas extorsivas a locales comerciales de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

Imagen ilustrativa

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

Lo último

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Último Momento
El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

El Gobierno avanza con la reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"