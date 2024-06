Sabag Montiel admitió que su intención era matar a Cristina Kirchner y Brenda Uliarte "quería ser espectadora"

En la primera audiencia del juicio oral por el intento de magnicidio de la ex vicepresidenta, declaró el principal acusado de disparar sin que el proyectil llegase a salir del arma. Aseguró que lo hizo "con una connotación mas comprometida con el bien social" que para beneficiarse económicamente.

Comenzó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py el juicio oral por el intento de magnicido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

Ante la consulta de la fiscal por el objetivo del ataque, Sabag Montiel respondió sin dudar: “Matar a Cristina” y luego, consultado sobre el rol de Brenda Uliarte, añadió: “Yo la quería matar y ella quería que muera”.

Comenzó el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner en septiembre de 2022

“Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una participe”, contestó el acusado según la transcripción de la primera jornada del juicio que publicó el sitio Infobae.

Sobre los motivos del atentado dijo que no fue un acto para favorecerse económicamente. “Tiene una connotación mas profunda, mas ética, y mas comprometida con el bien social que otra cosa”, respondió.

Sobre el momento del ataque, dijo: “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros”, relató ante el tribunal.

“Solo era yo el que portaba el arma en el bolsillo de reverso de la campera. Una parte estaba en un bolsillo y el cargador lo tenía en otro. Brenda no tenía armas”, aseguró Sabag Montiel.

Embed

A lo largo el juicio oral, está previsto que declaren más de trescientos testigos, entre ellos la propia ex presidenta.

El 1 de septiembre de 2022, Sabag Montiel –ciudadano brasileño que tenía 35 años en el momento del atentado– se acercó a Cristina Kirchner mientras ésta saludaba a un grupo de seguidores suyos que la apoyaban desde hacía varios días frente a su domicilio pro un juicio en su contra.

Según pudo verse en las imágenes captadas por las cámaras de televisión, Sabag Montiel trató de disparar una Bersa Thunder 32 contra Fernández de Kirchner, sin que el proyectil saliese del cañón del arma.

Acto seguido, la entonces vicepresidenta fue puesta a resguardo por miembros de su custodia mientras sus simpatizantes capturaron a Sabag Montiel y lo entregaron a la Policía.