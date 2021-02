Tiene más de 20 denuncias en su contra por violencia de género y temen que salga para matar

En varias ocasiones Sandra tuvo que escuchar que las puertas y ventanas rotas, las huellas de barro de talla grande en su casa, y sus muebles destrozados, no eran prueba suficiente. Compró cámaras de seguridad para el interior de su vivienda, pero duraron pocas horas ya que Mariano M. se las rompió. Parecía un camino sin salida hasta que comenzó a relatar lo que sucedía en unos videos que publicó en sus redes sociales. "Me da mucha vergüenza tener que contar esto, pero siento que no me queda otra porque no me creen, no pasa nada", dijo en ese momento. A las pocas horas Mariano M. quedó en prisión preventiva.

denuncias.jpg Las denuncias y pruebas presentadas por la familia de la menor de edad.

"Las instituciones no funcionan. Te juzgan, te tratan de loca. Mi intención es que los protocolos cambien. Pedí el botón de pánico en el área de género de la municipalidad de Rincón, que me lo gestionaron y lo agradezco. Pero les digo que me quiero mudar de esa ciudad por mi seguridad a un pueblo y a los tres días se comunica conmigo Mariano M. para decirme que sabía que yo me quería ir a ese pueblo. Con las únicas que hablé de ese tema son ellas. Después me enteré que tenían gente en común. Está todo podrido", lamentó Massafra sobre la situación que vivió en la búsqueda de ayuda. En relación a cómo se generó el vínculo con Mariano M., la mujer contó que llegó a su casa hace más de un año como el amigo de un familiar de ella "y se obsesionó". Desde ahí el hombre no paró de amenazarla, acosarla y violentarla. Llegó hasta a sacarse fotos con ella estando dormida —por una enfermedad tiene sueño profundo— dentro de su casa y las publicó en sus redes sociales "para demostrar que tenían una relación".

Y agregó: "El botón de pánico no sirve. Porque si me lo dejo un segundo en la cocina, voy al baño y justo entra es imposible que llegue a tocarlo. Las veces que lo apreté tardaron entre 20 minutos y media hora en llegar. Las instituciones, el Estado, tienen que mover un poco la cabeza porque son muchas las mujeres que están en peligro. Estoy viva, quiero que mi experiencia sirva para que cambie todo, que sea diferente. No quiero que salgan a marchar por mi con un cartel de mi cara estando muerta. Estoy acá y quiero tratar de cambiar la historia. El botón de pánico no salva, juro que no. No se cuánto tiempo estará preso. No me quedo tranquila con la prisión preventiva. El día de los enamorados me dijo que o estaba con él o con nadie, y vino a mi casa. Quería terminar con todo. Todos los días pensaba que me iba a matar, por eso empecé a hacer videos. Tengo miedo de que vuelva, estoy desesperada".

Problema grave

Al caso lo tomó la fiscal Jorgelina Mosser Ferro la semana pasada. Al ser consultada sobre cuál sería la pena máxima para Mariano M. en caso que el procedimiento judicial siga su curso dijo que se podría llegar a nueve años. "El Código Penal para la violencia de género tiene penas muy bajas. El máximo que se tiene para una persona que sufrió golpes hasta el punto que tiene hasta 30 días de recuperación y con secuelas, es de dos años de prisión. Con esos montos no se va a ningún lado, no se puede meter preso a alguien con esa pena. Si se viola el mandato judicial es un año. El tema es que tenemos penas impuestas por el Estado que son muy bajas. Es un problema grave para las mujeres en caso de violencia de género, porque salen sus agresores", observó Mosser Ferro.

Sobre el caso, Mosser calificó a Mariano M. de ser "un sujeto sumamente peligroso". El juez José Luis García Troiano dio por acreditados los ilícitos y la calificación penal atribuida. También se le atribuyó la autoría de un abuso sexual simple a una adolescente menor de edad. "El juez entendió que las evidencias que presentamos eran suficientes –en esta instancia procesal– para dar por acreditados los ilícitos”, destacó la fiscal Mosser Ferro y agregó que “hasta el momento investigamos tres hechos de violencia de género en perjuicio de la expareja del imputado, y un cuarto ilícito contra la integridad sexual en el que la víctima es una menor de edad".

"El hombre investigado actuó de esa manera en un claro contexto de violencia de género”, sostuvo la representante del MPA y recordó que “está vigente una medida de distancia por la cual no podía acercarse a la víctima". La prisión preventiva es por tiempo indeterminado. Además se esperan pruebas de laboratorio con las que se podría comprobar otro abuso sexual cometido por este hombre. Allí, la imputativa se agravaría.

Mosser Ferro también se refirió al hecho por el que se le atribuyó la autoría de un abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad. Concluyó que “fue cometido el miércoles 30 de diciembre del año pasado, también en una vivienda de Rincón, a la que el hombre ingresó por la ventana”.

Datos

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) dio a conocer los datos totales del año 2019 en el territorio provincial del Registro Único de situaciones de Violencia hacia las Mujeres (Ruvim). Allí se expone que en la provincia de Santa Fe fueron 17.283 personas autopercibidas como mujeres que son o fueron víctimas de situaciones de violencia en 2019 y que dejaron 30.057 registros totales administrativos relacionados con violencia de género en todo el territorio santafesino. En promedio, significan dos registros por mujer víctima y 47 mujeres por día que solicitaron ayuda del Estado frente a la violencia machista. Son 82 registros por día: uno cada 20 minutos. Cabe destacar que la diferencia existente entre los totales de mujeres y de registros que se producen a partir de las situaciones de violencia, puede leerse como aquellas mujeres que han realizado más de un registro por la misma situación o por una situación de violencia diversa, sabiendo de las variadas formas con las que se expresan e identifican cada una de las situaciones, según se explica desde el Ipec.

Dónde pedir asistencia y/o ayuda por violencia de género

Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, Defensoría Del Pueblo: Eva Perón 2726 (0342) 4573904/ 4573374 /4573910. Lunes a viernes de 8 a 18.

Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe: 25 De mayo 2884 (0342) 4571666/4571525 Lunes a viernes de 7 a 20. Sábados, domingos, feriados y de 20 a 7. 0800 777 5000 (24hs)

Servicio Local de Niñez y Adolescencia (para Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia de Género: 25 De mayo 2884 (0342) 4571666/4571525 Lunes a viernes de 7 a 18. Sábados, domingos, feriados y de 20 a 7. 0800 777 5000 (24hs).

Línea Nacional Gratuita de Asistencia y Prevención de Violencia de Género: 144 y para mensajes por WhatsApp los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048 y el mail linea144@mingeneros.gob.ar.

Centro de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual (ex comisaria de la mujer) y Agencia de trata de la provincia de Santa Fe Lisandro de la Torre 2665. Tel: 4619923

Asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito

Centro Legal de Acceso a la Justicia (para asistencia interdisciplinaria y asesoramiento jurídico). Facundo Zuviría 8020 (0342) 4899853 0800-222-3425. Lunes a viernes de 8 a 16. Email: cajsedesantafe@gmail.com

Centro Legal de Asistencia Judicial: Salta 2483 (0342) 4619911. Línea gratuita: 0800-555-8632. Lunes a viernes de 8 a 13. Mail: cajsantafe@santafe.gob.ar

Denuncias

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación anunció que se pueden realizar denuncias en su sitio web oficial https://mpa.santafe.gov.ar/iris/ o a través de una aplicación que se descarga de la misma página.

Centros territoriales de denuncia. Centro: Las Heras 2883 / 0342 4831820 Norte: Av. Aristóbulo del Valle 7404 / 0342 4833446 Horario de atención: 8 a 20.

Para realizar una denuncia, el Poder Judicial habilitó que, de corresponder, se genere una medida de restricción de acercamiento para proteger la integridad física de las mujeres. Estas podrán comunicarse al teléfono (0342) 156 130000 o al mail fiscaliadedenunciassfe@justiciasantafe.gov.ar si residen en la ciudad de Santa Fe y al (0341) 156 100100 o al mail fiscaliadedenunciasros@justiciasantafe.gov.ar en caso de residir en Rosario. Asimismo, se puso a disposición un teléfono de contacto para la consulta de juzgados de turno y horarios de atención: 0800 777 2017 (opción 1).