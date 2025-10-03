Triple crimen narco: llegó a Argentina Matías Ozorio, ladero de "Pequeño J" tras ser expulsado de Perú

Lo trasladaron en un vuelo desde Lima, custodiado por agentes de la Federal y la Bonaerense. Este viernes será indagado por el fiscal Arribas

Matías Ozorio es uno de los implicados en el triple crimen narco de Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio , uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela , arribó este jueves por la noche al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades. Hoy viernes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.

“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló el fiscal a TN.

Matías Ozorio triple crimen narco Florencio Varela

Ozorio triple crimen narco

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

Embed #Triplecrimen. AHORA

Matías Ozorio ,ya en el país, camino la DDI de San Justo donde pasará la noche .

Mañana se espera q el fiscal Arribas le tome declaración indagatoria como autor principal de los asesinatos de Brenda,Lara y Morena.(ojo q puede negarse a declarar) pic.twitter.com/2JPfNtoogW — Lorena Maciel (@maclorena) October 3, 2025

El avión de la Fuerza Aérea, modelo EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Lima, realizó un parada en Salta.

Desde Perú, la aeronave despegó minutos después de las 18 y, alrededor de las 21, hizo una parada en Salta nuevamente para cargar combustible. De allí, emprendió un vuelo directo a Buenos Aires.

Ozorio triple crimen narco1

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.