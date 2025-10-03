Uno Santa Fe | Judiciales | Triple crimen

Triple crimen narco: llegó a Argentina Matías Ozorio, ladero de "Pequeño J" tras ser expulsado de Perú

Lo trasladaron en un vuelo desde Lima, custodiado por agentes de la Federal y la Bonaerense. Este viernes será indagado por el fiscal Arribas

3 de octubre 2025 · 08:39hs
Matías Ozorio es uno de los implicados en el triple crimen narco de Brenda Del Castillo

Matías Ozorio es uno de los implicados en el triple crimen narco de Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela, arribó este jueves por la noche al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades. Hoy viernes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.

“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló el fiscal a TN.

Matías Ozorio triple crimen narco Florencio Varela
Ozorio triple crimen narco

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

Embed

El avión de la Fuerza Aérea, modelo EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Lima, realizó un parada en Salta.

Desde Perú, la aeronave despegó minutos después de las 18 y, alrededor de las 21, hizo una parada en Salta nuevamente para cargar combustible. De allí, emprendió un vuelo directo a Buenos Aires.

Ozorio triple crimen narco1

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.

Triple crimen narco avión El Palomar Florencio Varela
Noticias relacionadas
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” fue capturado en Perú

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple crimen narco: ¿qué dijo tras ser detenido?

La séptima detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela

La séptima detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela es una pieza clave en la investigación

Triple crimen narco de Florencio Varela

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

el video que reaparece tras el triple crimen: lara habia hablado antes de ser asesinada

El video que reaparece tras el triple crimen: Lara había hablado antes de ser asesinada

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario