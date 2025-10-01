Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco: ¿qué dijo tras ser detenido?

El presunto jefe narco de 20 años fue capturado en Perú. El presunto autor del triple crimen de Florencio Varela negó las acusaciones al llegar a Lima. “Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, afirmó.

Pequeño J, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, la tortura y la ejecución de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela, fue detenido en la noche de este martes en Perú.

Así lo confirmó la Policía Bonaerense, en el marco de la búsqueda internacional que pesaba sobre el presunto autor intelectual del triple femicidio narco.

Otra de las imágenes de la detención de Pequeño J difundidas por la Policía Boanerense.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, añadió que Pequeño J fue detenido en Pucusana, en la provincia de Lima.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", indicó la funcionaria en redes sociales, donde añadió: "Cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga".

Personal policial habría dado con el paradero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 20 años, luego de efectuar una serie de entrecruzamientos telefónicos.

“Tenía tres celulares y un chip que intercalaba y pasó por dos controles policiales. Se bajó del micro en el que viajaba y se escondió en un camión de pescado. Iba en la cama que va atrás del chofer, refugiado”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El arresto se dio a conocer poco después de que en Lima cayera el ladero de Pequeño J, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, por lo que ahora suman nueve los detenidos por el triple femicidio.

Pequeño J ¿Qué dijo “Pequeño J” tras ser detenido? gentileza

"Yo no tuve nada que ver"

Tras ser capturado en Perú en un espectacular operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple crimen de Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie".

En sus breves pero contundentes declaraciones a la prensa local, "Pequeño J" insistió en su inocencia y pidió que la investigación continúe para encontrar a los verdaderos responsables. "Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver", agregó el joven narco, quien es señalado por los investigadores como un sicario "extremadamente sanguinario".

En total son nueve detenidos

Los primeros apresados en la causa fueron Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero. Este fin de semana cayeron Víctor Sotacuro Lázaro (en Villazón, al norte del país) y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas. Este lunes detuvieron a Florencia Ibáñez, luego de que fuera vista en un auto con su tío, Sotacuro Lázaro, la noche del crimen de las chicas.

Este martes cayeron Matías Agustín Ozorio y el propio Pequeño J, ambos en Perú.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados el pasado miércoles enterrados en el patio de una casa en la localidad de Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires. Según se pudo reconstruir, las chicas fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa para llevarlas a la casa de Florencio Varela donde finalmente fueron asesinadas.

El juez Arribas confirmó que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo allanamientos en Villa Zavaleta (también conocida como villa 21-24, en los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya) y en Quilmes, donde encontraron el Volkswagen Fox blanco de Víctor Sotacuro que habrían utilizado de apoyo el día del triple femicidio.

