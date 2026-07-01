Cayó el principal acusado por privación ilegítima de la libertad de una joven en Laguna Paiva

El hombre, que tenía pedido de captura, fue hallado oculto entre pastizales en la parte trasera de una vivienda en la localidad de Laguna Paiva

Este martes por la noche , después de las 22.15 , en una vivienda ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 3200 , en la ciudad de Laguna Paiva , efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe aprehendieron al principal acusado de la privación ilegítima de la libertad en un caso de violencia de género ocurrido el pasado 25 de junio .

El procedimiento se concretó luego de un llamado de vecinos a la central de emergencias 911 , quienes alertaron sobre la presencia de un hombre en el lugar.

Al arribar, efectivos del Comando Radioeléctrico de Laguna Paiva, con apoyo de personal de la Comisaría 13ª, realizaron una inspección perimetral del inmueble y observaron, en la parte trasera del terreno, a un hombre oculto entre los pastizales.

El aprehendido fue identificado por sus iniciales M. R. O., de 43 años, quien registraba un pedido de captura en el marco de la investigación por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones dolosas e incumplimiento de mandato judicial, en perjuicio de una mujer de 27 años.

El caso

Tal como anticipó UNO Santa Fe, M. R. O. era el principal prófugo de la causa iniciada el 25 de junio, cuando una joven de 27 años fue obligada a subir por la fuerza a un automóvil en Laguna Paiva, donde fue privada de su libertad y sufrió distintas lesiones.

La víctima logró escapar de sus captores y fue encontrada por efectivos policiales mientras caminaba por la ciudad, en momentos en que se desarrollaban intensos operativos para dar con su paradero.

En el marco de esa investigación ya habían sido aprehendidos otros dos hombres, imputados por distintos delitos relacionados con el mismo episodio.

Los dos primeros aprehendidos

En los últimos días se realizó la audiencia imputativa de los dos primeros detenidos en la causa: D. B., de 38 años, y J. J. O., de 25.

Ambos permanecen privados de su libertad y el Ministerio Público de la Acusación solicitó la realización de la audiencia de medidas cautelares, en la que se analizará el pedido de prisión preventiva.

Delitos imputados

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el hombre continúe detenido, sea identificado, sometido a los exámenes de Medicina Legal y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

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