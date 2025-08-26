Uno Santa Fe | Argentina

La AFA confirmó los precios de las entradas para ver Argentina-Venezuela

La AFA dio a conocer los precios y modalidad para vender las entradas del partido entre Argentina y Venezuela, último como local en estas Eliminatorias

26 de agosto 2025 · 14:45hs
La AFA informó cómo será el expendio de localidades y sus respectivos precios de cara al partido entre Argentina y Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección, ya clasificada para el Mundial 2026, se volverá a presentar en el Estadio Monumental desde aquel empate en un tanto contra Colombia del pasado martes 10 de junio.

Precios de las entradas

Popular: $90.000

Popular MENOR: $29.000

Sívori y Centenario ALTA: $158.000

Sívori y Centenario MEDIA: $320.000

San Martin y Belgrano ALTA: $260.000

San Martín y Belgrano BAJA: $450.000

San Martín Y Belgrano MEDIA: $480.000

Modalidad de venta

La AFA avisó que la venta de entradas será exclusivamente On Line a través de www.deportick.com

Venta exclusiva American Express, martes 26/8 desde las 17 hs.

Venta General a partir del miércoles 27/8, desde las 17 hs.

El canje (retiro de tickets) se realizará en boleterías del estadio Monumental. Los siguientes días y horarios:

Sábado 30/8: todos los sectores de 9 a 13 hs

Lunes 1/9: todos los sectores de 9 a 15 hs

Martes 2/9: todos los sectores de 9 a 15 hs

Miércoles 3/9: todos los sectores de 9 a 15 hs

MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com NO tendrán ingreso el día del partido, los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

APERTURA DEL ESTADIO: 16.30 hs (Se deberá concurrir con la suficiente antelación).

Plan de estadio (aclaración de la AFA)

"En el marco de la sanción impuesta por la FIFA vinculada a cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia, se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios.

La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste".

