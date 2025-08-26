Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

La innovación en el VAR que anunció Conmebol para la Libertadores y Sudamericana

Conmebol definió que las decisiones de los árbitros en Libertadores y Sudamericanas serán comunicadas a todo el público.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 06:51hs
La innovación en el VAR que anunció Conmebol para la Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informó que implementará innovaciones en el VAR de cara a los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, con una similitud en la Liga Profesional.

A partir de la próxima instancia de los torneos internacionales, las decisiones arbitrales por medio de VAR, serán explicadas en vivo para todo el estadio y las personas que estén conectadas en las distintas transmisiones oficiales.

Dicha medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB), debido a que “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”, explicó el ente regulador.

La modificación de Conmebol que afectará a los argentinos

Además, el sorpresivo cambio afectará a Vélez, Racing, River y Estudiantes de La Plata como equipos argentinos que permanecen en competencia del torneo más importante del continente. Por su parte, Lanús también presenciará la modificación en el VAR como único representante del país en la Copa Sudamericana, a esperas de la resolución del encuentro cancelado entre Independiente y la Universidad de Chile por fuertes incidentes en las tribunas del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Los cuartos de final de ambas competiciones comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 25 del mismo mes, con un semifinalista argentino asegurado en la Copa Libertadores debido a que Vélez y Racing se medirán en dicha instancia.

Por su parte, River chocará con Palmeiras y Estudiantes hará lo propio ante Flamengo, mientras que Lanús chocará ante Fluminense luego de dejar en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Conmebol Libertadores Sudamericana
Noticias relacionadas
Por los penales, Unión eliminó a Atlético Rafaela y avanzó a semifinales en Copa Santa Fe.

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Pese al esfuerzo de la capitana santafesina Victoria Mayer, Las Panteras cayeron ante Eslovenia.

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo integran el plantel de Los Pumas que viajará a Oceanía.

Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

zenon, entre las duras criticas de una gloria de boca y la expectativa de union por su venta

Zenón, entre las duras críticas de una gloria de Boca y la expectativa de Unión por su venta

Lo último

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Último Momento
El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Ovación
Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná