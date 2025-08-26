Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Escándalo en Lanús: la pareja de Rodrigo Castillo alentó a River y trató de "equipo chico" al Granate

El mundo Lanús se vio convulsionado en redes por un posteo de la pareja de Rodrigo Castillo, alentando a River y descalificando al Granate

26 de agosto 2025 · 17:12hs
Escándalo en Lanús: la pareja de Rodrigo Castillo alentó a River y trató de equipo chico al Granate

Un fuerte revuelo se generó en Lanús luego de que la pareja de Rodrigo Castillo, delantero y actual goleador del Torneo Clausura, publicara un mensaje en redes sociales alentando a River Plate y descalificando al equipo del Sur.

El conflicto estalló este lunes por la noche, tras el empate 1-1 entre Lanús y River. El gol agónico del Granate fue obra del propio Castillo, delantero de 24 años formado en el Millonario y proveniente de Gimnasia La Plata, que ya suma cuatro tantos en el campeonato y lidera la tabla de artilleros.

LEER MÁS: Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

La polémica surgió cuando la novia del atacante, oriundo de Venado Tuerto, subió una historia de Instagram desde la platea del estadio de Lanús con el texto: “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de gallina y un corazón. Lo que más molestó a los hinchas del Granate fue un segundo comentario: “Los chiquitos festejan empates”, en clara referencia al club del Sur.

La publicación generó una catarata de críticas en redes sociales hacia la pareja de Castillo, aunque desde el entorno del jugador no hicieron declaraciones públicas. En Lanús, si bien están conformes con el nivel del delantero, el episodio causó malestar por el momento deportivo del equipo y el vínculo afectivo del atacante con River.

Un posteo que encrispó a los hinchas de Lanús

Mensaje

Lanús Castillo River
