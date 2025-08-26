La carrera de nivel superior comenzará en 2026 y permitirá a los graduados enseñar en los niveles inicial, primario y secundario. La propuesta busca combinar formación pedagógica con conocimientos técnicos y tecnológicos.

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó oficialmente en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Recreo el Profesorado de Educación Tecnológica , que se dictará en el anexo del Instituto Superior N° 46 Domingo Guzmán Silva , ubicado en la Escuela de Enseñanza Superior Orientada N° 266 Ignacio Crespo de la localidad.

El ministro de Educación, José Goity , y el intendente de Recreo, Omar Colombo , encabezaron el acto de presentación. La nueva carrera, que tendrá cuatro años de duración y un total de 4.096 horas cátedra , permitirá a los graduados ejercer la enseñanza en los niveles inicial, primario y secundario , tanto en escuelas técnicas como en otros establecimientos educativos.

Goity destacó que “esta nueva carrera es muy importante para los jóvenes de Recreo y la región y se logró gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y el municipio local”. Además, subrayó que el objetivo del Gobierno provincial es fortalecer los institutos superiores, mejorar la formación docente y ampliar la educación de calidad en todo el territorio.

Por su parte, Colombo remarcó que “esta nueva carrera es algo muy valioso para la ciudad y seguramente será aprovechada por todos los estudiantes que solicitaron la apertura del profesorado”. En la misma línea, el senador Julio ‘Paco’ Garibaldi consideró que la iniciativa es “muy positiva para Recreo y la región, ya que la temática de la carrera es hoy muy demandada por la sociedad”.

El subsecretario de Educación Superior, Eugenio Fernández, señaló que el profesorado “dará respuesta a una demanda que venía desde la propia gente y esperamos que muy pronto podamos abrir las inscripciones para comenzar el ciclo lectivo 2026”.

El rector del Instituto N.º 46, Enrique Ruscitti, agradeció a la comunidad educativa por el esfuerzo colectivo que permitió que el profesorado se haga realidad y expresó que “lo veníamos soñando hace muchos años y esperamos ver crecer el anexo en la ciudad”.

Profesorado de Educación Tecnológica

La carrera combinará formación pedagógica y didáctica con conocimientos técnicos y tecnológicos, preparando a los futuros docentes para diseñar e implementar actividades de enseñanza en el área de tecnología. Además, los egresados estarán habilitados para trabajar en escuelas de enseñanza inicial, primaria, secundaria y media para adultos, así como en escuelas de educación técnica.

Entre los objetivos del profesorado se destacan desarrollar docentes competentes con sólidos conocimientos pedagógicos y tecnológicos, vincular la educación tecnológica con las necesidades del sistema socio-productivo regional y favorecer la inserción de los alumnos en el mundo de la tecnología.

En la presentación estuvieron presentes también la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, la delegada de la Región IV, Viviana Vergara, junto a autoridades locales, supervisores, directivos y docentes.