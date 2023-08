La CGT Santa Fe priorizó la reapertura de paritarias en lugar de la posibilidad de una suma fija

Desde la central sindical consideraron que una suma fija será útil sólo para aquellos sectores que no puedan reanudar la discusión paritaria.

La CGT manifestó que la suma fija es útil sólo para aquellos sectores que no puedan tener negociaciones paritarias.

"Nosotros creemos que hay que discutir en paritaria de cada sindicato cuál va a ser el aumento salarial. Para aquellos trabajadores que no puedan tener paritarias, activos o pasivos, sí, corresponde un monto fijo de ayuda. Pero para los que tenemos paritarias la discusión debe ser de esa manera", definió Claudio Girardi, secretario general de la CGT Regional Santa Fe.

"No le podes dar un monto fijo a un empleado de un kiosco que a un empleado bancario, por dar un ejemplo. Porque al empleador del comercio chico le cuesta pagárselo al empleado, porque ya tuvo su paritaria de sector el tema, y tal vez al banquero no le significa nada", indicó acerca de las distintas realidades de los sectores, en diálogo con UNO Santa Fe.

Girardi recordó que hubo "casi 13 años sin paritarias", y que "es una conquista porque no solo discutís salarios, sino también condiciones de trabajo, jornadas y otras cuestiones".

"Entonces, nosotros lo que queremos es que se siga discutiendo en paritarias, porque además cada organización sindical y cada grupo empresario saben qué es lo que se puede discutir. No hay discusiones salariales que fundan una empresa. Entonces, cada organización sindical sabe hasta dónde llegar", puntualizó.

El secretario recalcó que "hay sectores que no pueden llegar a tener paritarias por diferentes motivos, porque son más chicos, porque no les dan, porque no hay organización sindical, y ahí si corresponde un monto fijo que garantice al mínimo, como el salario mínimo vital y móvil".

Medidas

El debate por la suma fija para recomponer el salario de los trabajadores se impuso luego de que trascienda que es una de las medidas que planea el ministro de Economía, Sergio Massa, y podría anunciarla en los próximos días.

Del mismo modo, también se supo que otras disposiciones del también candidato a presidente por Unión por la Patria serían un congelamiento de precios de alrededor de 50.000 productos hasta octubre, y facilidades para el otorgamiento de crédito.

Otro elemento que compondría el paquete de medidas sería una medida que fomente el blanqueo de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad. Se lograría a través de un monotributo productivo.