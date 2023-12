Cuáles son los cambios en Educación que impulsa la ley ómnibus del presidente Milei

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, remarcó que el gobierno nacional "no tiene injerencia" en las políticas de educación del resto de las provincias.

Actualmente, quienes aprueban las materias correspondientes al último año de la escuela obligatoria reciben, además de la libreta, un analítico que certifica la conclusión de sus estudios. Ese documento ya les permite, por ejemplo, inscribirse en un terciario o en una carrera universitaria.

Pero la evaluación también corre para la docencia, ya que el artículo 545 propone “evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos”; que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”; y que para “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años mediante un proceso de evaluación continua”.

Sin facultad

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, expresó su opinión sobre la intención del presidente Javier Milei en esa materia. Goity brindó declaraciones luego del acto de presentación y puesta en marcha del Plan Aprender, Producción y Trabajo que se realizó este jueves a la mañana en la planta “Carlos Boero”, ubicada en la localidad de Alvear.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el responsable del área educativa del gobierno provincial eligió la cautela para opinar sobre la iniciativa del gobierno nacional pero a la vez quiso dejar en claro una cuestión muy importante: el gobierno federal no tiene injerencia en las políticas educativas de las provincias.

“Es todo muy reciente. Acabamos de leer por encima el decreto nacional. Lo que tengo para decir es que no es facultad del gobierno nacional legislar sobre estas cuestiones. Es una potestad de las provincias en general. Vamos a estudiar cada una de las medidas propuestas y las vamos a trabajar en función de nuestro propio proyecto educativo y de provincia, que está integrado al de país, pero que tiene sus particularidades”, subrayó el ministro Goity .

El funcionario provincial también dijo que la búsqueda de calidad educativa “es una política prioritaria o de Estado", pero aclaró: "Cuando decimos que queremos tener indicadores de evaluación de aprendizajes, no nos referimos a evaluar a los chicos y a los docentes para clasificarlos. Queremos valorar las políticas públicas o la gestión. A mí me van a juzgar por el nivel de alfabetización o de comprensión lectora que van a tener nuestros chicos y chicas cuando terminen tercer grado. No vamos a evaluar a los docentes. Vamos a apoyar a los docentes para lograr buenos resultados”, subrayó.

Con relación a las modificaciones que impulsa el gobierno nacional en educación, el ministro Goity expresó: “Somos defensores de nuestra provincia y de los proyectos e intereses que tenemos, que han sido validados en esta última elección con más de un millón de votos. Vamos a estudiar cada una de las medidas y las vamos a aplicar en tanto estén en consonancia con los intereses de Santa Fe. Y en este caso quiero aclarar que en Santa Fe nos interesan los aprendizajes de cada uno de los integrantes del sistema educativo”.

En otro tramo de la entrevista, el titular de Educación de Santa Fe también habló de la relación con los gremios docentes y confirmó que la semana próxima habrá reunión paritaria para discutir aumentos de sueldos, entre otros temas. “La paritaria ya está en proceso de convocatoria. Calculo que el ministro de Trabajo hará el martes el llamado a los sindicatos y no más allá de jueves o viernes estaremos reunidos en paritarias", precisó.

•LEER MÁS: Confirmaron el calendario del ciclo lectivo para 2024 en la provincia de Santa Fe