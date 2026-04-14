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El ministro Enrico dijo que Felipe Michlig "no está a la altura de un dirigente provincial"

Lejos de bajar el perfil a la pelea como pedía Pullaro, el ministro de Obras Públicas respondió con dureza a las recriminaciones del senador radical del departamento San Cristóbal

14 de abril 2026 · 08:39hs
El ministro de Obras Públicas de la Provincia Lisandro Enrico junto al senador Felipe Michlig

gentileza

El ministro de Obras Públicas de la Provincia Lisandro Enrico junto al senador Felipe Michlig

Lejos de bajar el perfil al conflicto como pretendía el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, le respondió en duros términos al senador y presidente de la Cámara alta, Felipe Michlig, tras las acusaciones por supuesta discrecionalidad en la ejecución de viviendas.

Mientras el legislador recriminó favoritismos y hasta se arrepintió de avalar la licencia de Enrico, el funcionario retrucó que se trató de una "reacción desmedida" y sostuvo que Michlig, a quien el mandatario santafesino considera su “padre político”, "no está a la altura de un dirigente provincial".

La polémica se desató el jueves en el recinto del Senado, cuando el representante del departamento San Cristóbal justificó un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, área que orbita bajo el ministerio de Enrico. El reclamo central apuntó a los criterios adoptados para terminar más de 800 viviendas de planes nacionales abandonados.

Tras una defensa esgrimida por la senadora Leticia Di Gregorio, Michlig elevó la apuesta y cuestionó que el ministro mantenga su cargo como senador en uso de licencia, lo que evidenció una clara interna política.

En diálogo con Radio 2, el titular de la cartera de Obras Públicas recogió el guante y rechazó de plano las acusaciones de su par de la Unión Cívica Radical.

“No veo que haya motivo para semejante descargo o pedido de informes, porque en realidad uno de los departamentos de la provincia donde más nivel de inversión en obra pública hay, es justamente el departamento San Cristóbal”, aseguró el funcionario y agregó: “Siempre hay que mirar los datos, más allá de las apreciaciones personales”.

Además, destacó que es difícil encontrar en la historia administraciones con tanta presencia territorial "en el norte, en el sur, en el centro y en el oeste".

Duro

Lejos de calmar los ánimos, Enrico profundizó sus cuestionamientos hacia el histórico dirigente radical del departamento San Cristóbal.

Al ser consultado sobre el accionar del legislador, el ministro opinó: “Creo que una reacción desmedida para alguien que conduce una cámara y que puede hablar, levantando el teléfono puede consultar”.

Además, consideró “injusto e irrespetuoso” el trato hacia una senadora provincial que quiso hablar, en clara referencia a la participación de Di Gregorio en la sesión.

En esa misma línea, el funcionario le restó peso a la queja al deslizar que es habitual que Michlig tenga “enojos repentinos” por un plan de vivienda u otras cuestiones.

Detalló también que están por adjudicar la repavimentación de una ruta clave en esa zona y remarcó: “Me parece que hasta es injusto con el propio gobernador de la provincia”.

Por último, con respecto a las declaraciones de Michlig sobre su arrepentimiento por haber votado la licencia, Enrico sentenció: “Pareciera que no está a la altura de un dirigente provincial”.

• LEER MÁS: La respuesta del gobierno tras el cuestionamiento del senador Felipe Michlig al ministro Lisandro Enrico

Felipe Michlig San Cristóbal viviendas Lisandro Enrico
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