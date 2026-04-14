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El Gobierno de Santa Fe actualizó el valor de las multas viales: suben un 18,2% en abril

La Provincia fijó el nuevo valor de la Unidad Fija en $1.021,50. El incremento impacta en todas las infracciones y se vincula directamente con el precio de los combustibles.

14 de abril 2026 · 08:12hs
Imagen ilustrativa

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El Gobierno de Santa Fe oficializó este lunes una nueva actualización en los valores de las multas viales, con un incremento del 18,2% en la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las sanciones en todo el territorio provincial.

Según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), desde abril de 2026 el valor de la UF pasó a ser de $1.021,50, tal como se había anticipado a comienzos del mes. Esta actualización impacta de manera directa en el costo de todas las infracciones de tránsito.

El ajuste responde principalmente a la suba en el precio de los combustibles. La normativa vigente establece que cada Unidad Fija equivale al 50% del valor de la nafta premium, por lo que las variaciones en ese insumo repercuten automáticamente en el esquema de penalidades.

En ese marco, desde el Ejecutivo provincial vienen aplicando actualizaciones periódicas en el valor de las multas, con incrementos que rondan el 20% cada pocos meses, en línea con la evolución de los costos.

Si se toma como referencia agosto del año pasado, cuando la UF se ubicaba en $691,50, el aumento acumulado supera el 60%, reflejando el impacto de la inflación y el encarecimiento de los combustibles en el sistema de multas de tránsito en Santa Fe.

De esta manera, la nueva actualización vuelve a poner el foco en la seguridad vial y en la necesidad de respetar las normas de tránsito, en un contexto donde las sanciones económicas continúan en alza.

• LEER MÁS: Se refuerzan los controles de alcoholemia en rutas santafesinas: subieron un 17% y detectaron 727 casos positivos

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