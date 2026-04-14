Continúa la disputa de la 3° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Esta semana se disputarán dos encuentros válidos por el tercer capítulo del Torneo Apertura de Primera A Polaca Burtovoy que fueron postergados oportunamente por las inclemencias del tiempo

El pasado fin de semana se concretó la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Pero entre martes y miércoles continuará poniéndose al día la tercera fecha del certamen que fue oportunamente postergado por las adversas condiciones climáticas. El certamen tiene como puntero a Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe, pero el Sabalero tiene un partido pendiente frente a Colón de San Justo el cual todavía no fue programado.

En el estadio Coloso del Oeste, en la presente jornada de martes, a partir de las 21, Sanjustino será anfitrión de Juventud Unida de Candioti. Se da la particularidad que los dirigidos por Marcelo Mendoza y el conducido por Martino Petitti tienen la misma cantidad de puntos en la tabla de posiciones. El Matador viene de ganarle a Náutico El Quillá por 1 a 0 con gol de Nehemías González, mientras la Juve se impuso ante Cosmos en Recreo por 3 a 1 con dos goles de Santiago Sánchez y uno de Mateo Mena.

El miércoles 15 se disputará dos encuentros. En el campo de deportes 8 de Enero, a partir de las 21, Ciclón Racing recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Ambos llegan con presentes diferentes, con una campaña algo superior de los de barrio Guadalupe. Los dirigidos por Carlos Charly García vienen de igualar 1 a 1 con Ateneo Inmaculada en la autopista, mientras que el Pistolero, que tiene como entrenador a Diego Rodríguez, se impuso a Universidad del Litoral por 2 a 1 en Ciudadela.

Para el miércoles 22 de abril quedó diagramado el choque animarán a partir de las 21, Las Flores II con Deportivo Santa Rosa, en principio en el estadio Alberto Garau. Resta confirmar cuándo se disputarán los cruces entre la Universidad del Litoral con Náutico El Quillá y Colón de San Justo con Colón de Santa Fe.

La tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe 9; La Perla, La Salle, Nacional y Nobleza 7; Juventud Unida, Sanjustino, Nacional e Independiente 6; Ateneo Inmaculada 5; Ciclón Norte, El Quillá, Ciclón Racing, Las Flores, Newell´s y Colón de San Justo 4; Universidad, Academia Cabrera, Unión, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 3; Cosmos 1.

El próximo sábado 18 de abril se disputará la quinta fecha con los siguientes cotejos: Nobleza con La Perla del Oeste, Academia Cabrera con Gimnasia, Sanjustino con Nacional, Independiente con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con Juventud Unida, La Salle Jobson con Newell´s, Cosmos con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con El Quillá, Universidad con Colón, Ciclón Norte con Unión y Sportivo Guadalupe con Las Flores II.

Cambio de horarios en los torneos liguistas

Tras el acortamiento de los días la Liga Santafesina modificó la hora de comienzo de los partidos de la Primera A y B y sus Reservas. A partir de este sábado 18 de abril, los encuentros que disputen la división Reserva A y Reserva B comenzarán a las 13.30. A su vez, los juegos de la Primera División A y de la Primera División B tendrán su inicio a la hora 15.30.