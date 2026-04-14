La decisión de Medrán que favoreció a Colón para ganar y quedar puntero

La correcta lectura de juego que realizó Ezequiel Medrán le permitió a Colón mejorar el rendimiento para terminar ganando el partido

Colón venció a Racing de Córdoba 1-0 y quedó como único líder en la Zona A con 17 unidades . Y el triunfo de Sabalero tuvo en parte que ver con una decisión que tomó el entrenador Ezequiel Medrán.

Y es que antes de comenzar el segundo tiempo, el técnico sabalero decidió romper el triple 5, entendiendo que al equipo le faltaba juego y desequilibrio en los metros finales.

Por ese motivo, salió Matías Muñoz y el que ingresó fue Matías Godoy. De esta manera, sumó a un extremo y quitó un volante de marca.

Con esa variante, Colón tuvo mayor profundidad para atacar, al punto tal que el pase a Conrado Ibarra que derivó en el penal, fue de Godoy, quien tuvo un destacado ingreso.

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Claramente, el sistema de tres volantes centrales, puede ser funcional para determinados partidos o contextos, pero a veces se necesita de jugadores con mayor vocación ofensiva.

Sin esperar, Medrán tomó una decisión acertada y Colón jugó mejor en la segunda etapa. A diferencia de otros partidos, en donde empatando como ante Patronato o perdiendo frente a San Telmo, el DT no apostó por una variante ofensiva.

Consciente de la obligación que tiene Colón de ganar en condición de local, Medrán leyó correctamente lo que necesita el equipo, hizo un ajuste táctico y el Sabalero alcanzó su tercer triunfo consecutivo.