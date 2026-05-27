Platense irá por una histórica clasificación ante Corinthians en Brasil

Platense visitará a Corinthians, desde las 21.30, en el Neo Química Arena, en procura de lograr un histórico pasaje a octavos de final de la Libertadores.

Platense visitará este miércoles a Corinthians de Brasil, por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21:30 , se disputará en el Neo Química Arena , y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera y en el VAR estará su compatriota Reyes Soto.

Platense llega a este enfrentamiento con la ilusión al máximo, ya que marcha segundo en este grupo con siete puntos y con muy buenas chances de avanzar a los octavos de final.

Un triunfo le aseguraría el boleto en la próxima instancia, mientras que en caso de empatar ya comenzaría a depender del resultado entre Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia.

El equipo de Vicente López no la tendrá para nada fácil, ya que su oponente está teniendo una muy buena actuación en esta Copa Libertadores, ya tiene asegurado el primer puesto y además buscará conseguir un triunfo para definir de local en las que podrían ser posteriores rondas de eliminación directa.

Probables formaciones de Corinthians y Platense

Corinthians:Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Kaio César, Allan Souza, André, Matheus Pereira, Zakaria Labyad; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Platense:Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Iván Gómez, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Hora: 21:30.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

VAR: Reyes Soto (VEN).

Estadio: Neo Química Arena.

TV: Fox Sports.