Independiente Rivadavia va por otro golpe ante Bolívar en La Paz

La Lepra mendocina, una de las revelaciones del torneo, visitará este miércoles a Bolívar en la altura de Bolivia con el objetivo de cerrar la fase de grupos como uno de los mejores primeros

Independiente Rivadavia afrontará este miércoles una nueva prueba de carácter en su histórica participación en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alfredo Berti visitará desde las 21.30 a Bolívar de Bolivia, en el estadio Ramón Aguilera Costas, por la sexta fecha del Grupo C, con la ilusión de conseguir otro triunfo que le permita terminar la fase inicial como uno de los mejores líderes del certamen continental.

La Lepra mendocina vive un presente soñado en su debut absoluto en la Libertadores. Luego de cinco presentaciones, acumuló 13 puntos y se transformó en una de las grandes sorpresas del torneo, respaldado además por el impresionante rendimiento goleador de Alex Arce, máximo artillero de la competencia con ocho tantos.

El conjunto mendocino buscará sostener su nivel fuera de casa ante un Bolívar que intentará hacerse fuerte en la altura boliviana para asegurar su clasificación a los octavos de final y, al mismo tiempo, complicar las aspiraciones de Fluminense.

En el equipo de Alfredo Berti aparecen como titulares Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Tomás Bottari y José Florentín; Sebastián Villa y Alex Arce.

Por el lado del conjunto boliviano, Alejandro Restrepo apostaría por Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Xavier Arreaga y Santiago Echeverría; Jesús Sagredo, Robson Matheus, Leonel Justiniano, Carlos Melgar y José Sagredo; Patricio Rodríguez y Dorny Romero.

El encuentro contará con arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero, mientras que Gabriel González estará a cargo del VAR. La transmisión será de Fox Sports 2.

Probables formaciones de Bolívar e Independiente Rivadavia

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría; Jesús Sagredo, Robson Matheus, Leonel Justiniano, Carlos Melgar, José Sagredo; Patricio Rodríguez, Dorny Romero. DT: Alejandro Restrepo.

Independiente Rivadavia:Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Tomás Bottari, José Florentín;Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora: 21:30.

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

VAR: Gabriel González (ECU).

Estadio: Ramón Aguilera Costas.

TV: Fox Sports 2.