Discapacidad: qué hacer si recibiste la carta documento y cómo evitar perder la pensión

El gobierno nacional impulsa una auditoría de pensiones no contributivas. En esta nota, las recomendaciones para no perder el beneficio

Además, señaló que la carta documento no está escrita en un lenguaje accesible dentro del ámbito de la discapacidad, “no tiene ni apoyos ni ajustes razonables que permitan comprender lo que dice esa carta; es un lenguaje técnico y eso también representa una barrera para muchas personas".

Por lo que hay personas que no van a ir porque no saben lo que les están pidiendo, otras no irán porque no consiguen turnos en el sistema público para actualizar su información; y otros pensionados corren el riesgo de no haber recibido la notificación por tener domicilios desactualizados.

Este panorama resultó en gran preocupación e incertidumbre sobre los requisitos y las posibilidades de que las personas con discapacidad puedan perder su pensión. En este sentido, Mariela Peña brindó algunas recomendaciones acerca de como actuar, en caso de haber y no haber recibido la carta de documento.

¿Qué hacer si recibiste la carta documento de Andis?

En caso de ser beneficiario de una pensión no contributiva por discapacidad y haber recibido una carta documento, es crucial que el beneficiario siga ciertas recomendaciones para no poner en riesgo su beneficio.

Según Peña, es necesario asistir al turno asignado. Aunque el beneficiario no tenga todos los estudios y documentación requeridos, es fundamental que se presente al turno médico asignado. En ese sentido, se recomendó asistir al menos con los estudios más recientes que tenga disponible.

¿Qué hacer si no recibiste la carta de documento?

En caso de no haber recibido ninguna notificación o carta de documento, Peña recomendó comunicarse con el Andis. Es decir que toda aquella persona que padece algún tipo de discapacidad deberá enviar un correo electrónico a [email protected], para confirmar si hay algún turno pendiente en el sistema.

Cabe recordar que las cartas de documento sólo le llegaron a mayores de 18 años, de modo que no incluye a la población infanto juvenil y adulta mayor.

Medidas frente a la posible pérdida de beneficios

En conversación con La Capital, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) comentó que llevaron a cabo ciertas acciones para evitar que los pensionados pierdan sus beneficios. “Enviamos una carta a la Municipalidad para plantear esta situación porque los usuarios de pensiones concurren a efectores públicos y sabemos que las demoras en los turnos con los médicos van a perjudicar”, detalló.

Por su parte, Mariela Peña agregó que, en el caso de que haya bajas, existe la posibilidad de iniciar acciones legales colectivas. En este sentido, recordó que algo similar ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se lograron recuperar pensiones que habían sido dadas de baja.