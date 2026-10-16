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La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Las obras alcanzan al microcentro, al centro y a barrios, con una inversión de 17.250 millones de pesos del plan para modernizar el servicio eléctrico de la EPE

16 de octubre 2026 · 09:31hs
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La EPE trabajó en distintos puntos de Rosario. 

La EPE trabajó en distintos puntos de Rosario. 
La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

En el marco de un plan integral de modernización eléctrica, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), recambió 123 kilómetros de cables de baja tensión, colocó más de 1.100 columnas de hormigón armado y la reparó mil veredas. La inversión alcanza los 17.250 millones de pesos y forma parte de una política para mejorar el servicio eléctrico en todo el territorio santafesino.

El plan provincial contempla la construcción de nuevas estaciones transformadoras en Santa Fe, Rosario, El Trébol, Carreras y Piñero, la finalización de la Estación Rafaela Norte, Vera y Catamarca en Rosario, el recambio de líneas de media y alta tensión en zonas rurales, recambio de postes de pino por hormigón y refuerzo de las bases de los postes para atender contingencias climáticas. El objetivo es acompañar el desarrollo productivo y el crecimiento demográfico de la provincia.

“Estamos trabajando para tener una empresa eficiente. Estas obras planificadas van a traer una mayor estabilidad en el suministro, mejor seguridad operativa y una respuesta más rápida de la EPE hacia los usuarios”, destacó la presidenta de la compañía eléctrica estatal, Anahí Rodríguez.

“Entendemos que hemos intervenido muchas veredas para realizar estos trabajos, pero creemos que son necesarios para llevar a los santafesinos un servicio eléctrico de calidad. El último verano logramos reducir el tiempo de reposición y la cantidad de usuarios afectados a la mitad", agregó.

Más de 45 intervenciones en Rosario

En lo que va del año, la EPE ejecutó más de 45 intervenciones en Rosario, entre tendidos subterráneos y aéreos, y hay más de 20 proyectos en ejecución en distintos distritos. En la red subterránea se trabajó en los sectores comprendidos entre Pellegrini y Zeballos y entre Chacabuco y Ayacucho; entre Pasco y San Juan y entre Entre Ríos e Italia; entre Juan Manuel de Rosas y Maipú y entre 3 de Febrero y San Luis; entre Tucumán y Salta y por Pueyrredón entre Jujuy y San Lorenzo.

En el tendido aéreo, los trabajos alcanzaron al barrio Villa Nueva Sudoeste, los sectores entre Viamonte y Cerrito y entre Provincias Unidas y Guatemala; entre bulevar Seguí y Biedma y entre Santa María y Lavalle; entre Vera Mujica y Suipacha y entre Ocampo y Presidente Perón; entre Rondeau y Sabín y entre Gregoria Matorras y Uspallata; entre Vila y Larrachea y entre Esquivel y Casiano Casas, además de los barrios San Eduardo, Hostal del Sol y Las Flores.

Cómo continúan los trabajos

Las próximas intervenciones avanzarán en los sectores comprendidos entre España y Corrientes y entre avenida Pellegrini y Pasco; entre Presidente Roca y España y entre avenida Pellegrini y Zeballos; entre Entre Ríos y Presidente Roca y entre San Juan y Zeballos; entre Juan Manuel de Rosas y Maipú y entre 3 de Febrero y San Luis; entre 27 de Febrero y Viamonte y entre Juan Manuel de Rosas y Maipú; entre Dorrego y Balcarce y entre Catamarca y Tucumán; entre Provincias Unidas y avenida de Circunvalación y entre Rivarola y Jauretche y entre Viamonte y Cerrito y entre Provincias Unidas y Guatemala.

En septiembre se conocieron las ofertas para continuar con el recambio de tendidos de media y baja tensión en Rosario. Las obras a adjudicar demandarán 5.000 millones de pesos y contemplan el recambio de conductores y la conexión de nuevos tendidos ya finalizados.

Más de 180 conexiones a edificios resueltas

El plan integral de la EPE también incluyó la regularización de las conexiones a edificios que estaban pendientes desde hace años, con más de 180 ya resueltas como parte del fortalecimiento y la readecuación del servicio para los usuarios de la ciudad.

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