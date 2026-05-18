Uno Santa Fe | Santa Fe | gripe

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

El Ministerio de Salud advirtió un fuerte aumento de gripe A en pacientes internados y pidió reforzar la vacunación. Los virus que circulan en la provincia

18 de mayo 2026 · 13:11hs
Gripe A en Santa Fe

Gripe A en Santa Fe
Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal

Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal

El frío todavía no llegó con toda su fuerza, pero los virus respiratorios ya empezaron a circular con mayor intensidad en Santa Fe. Un informe epidemiológico del Ministerio de Salud provincial alertó sobre un fuerte aumento de casos de gripe A en las últimas semanas y encendió las alarmas en hospitales y equipos sanitarios.

Según el reporte oficial, los casos de influenza A en pacientes internados crecieron un 91% en apenas dos semanas y ya representan más de la mitad de todas las infecciones respiratorias detectadas en personas hospitalizadas.

Aunque las autoridades aclararon que el escenario todavía no alcanza niveles críticos comparados con años anteriores, el avance de la circulación viral coincide con el ingreso de temperaturas más bajas y el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.

La gripe A domina entre los virus respiratorios

El informe epidemiológico provincial, elaborado con datos cargados hasta el 9 de mayo, muestra un cambio claro en la circulación viral. En las últimas cuatro semanas, la influenza A pasó a concentrar más del 50% de los diagnósticos positivos entre pacientes internados por infecciones respiratorias agudas. Y el crecimiento se aceleró todavía más recientemente.

Durante la semana epidemiológica 18, los casos de gripe A aumentaron 40% respecto de la semana anterior y 91% respecto de dos semanas antes.

Además, en la última semana analizada, la influenza A llegó a representar el 84% de todos los virus respiratorios detectados en internados.

gripe a

Qué virus circulan en Santa Fe

Desde comienzos de 2026 hasta principios de mayo, Santa Fe notificó 11.368 casos de infecciones respiratorias agudas graves en personas internadas. De ese total, 235 fueron confirmados con virus respiratorios específicos.

Los más frecuentes fueron:

  • Adenovirus: 68 casos
  • Influenza A: 65 casos
  • Covid-19: 61 casos
  • Parainfluenza: 19 casos
  • Virus sincicial respiratorio: 14 casos

Sin embargo, el comportamiento reciente muestra que influenza A es hoy el virus con crecimiento más acelerado.

Niños y adolescentes, entre los más afectados

Los casos de gripe A aparecieron en todos los grupos etarios, aunque la mediana de edad de los pacientes fue de 12 años.

El informe muestra una fuerte presencia de virus respiratorios en bebés menores de dos años, niños en edad escolar y adolescentes.

En paralelo, el Covid se mantiene con circulación baja y estable, mientras que el virus sincicial respiratorio, habitualmente asociado a bronquiolitis, todavía presenta niveles reducidos.

Los casos detectados del subtipo H3N2

El Ministerio de Salud también confirmó cinco casos de Influenza A(H3N2) correspondientes al subclado J.2.4.1 (K), detectados en distintos sistemas de vigilancia epidemiológica.

Los pacientes evolucionaron favorablemente.

La circulación de variantes específicas de influenza forma parte del monitoreo permanente que realizan laboratorios provinciales y nacionales para detectar posibles cambios epidemiológicos o brotes más agresivos.

El escenario nacional y regional

Santa Fe no aparece aislada del contexto sanitario nacional e internacional. El Boletín Epidemiológico Nacional ya había advertido que Argentina atraviesa un aumento progresivo de casos de gripe desde la semana epidemiológica 10.

Hasta ahora, el crecimiento más fuerte se observa en el sur y el noroeste del país. Pero la región centro, donde se encuentra Santa F, comenzó también a mostrar una tendencia ascendente.

Qué recomiendan las autoridades sanitarias

Frente al aumento de circulación viral, la provincia insistió especialmente en la vacunación antigripal de grupos de riesgo.

La recomendación alcanza a:

  • personal de salud
  • embarazadas
  • niños de 6 a 24 meses
  • mayores de 65 años
  • personas con enfermedades de riesgo
  • personal estratégico

Además, las autoridades sanitarias pidieron reforzar medidas preventivas habituales:

  • ventilación de ambientes
  • higiene de manos
  • uso responsable del barbijo ante síntomas
  • consulta médica temprana

El invierno todavía no empezó

Uno de los datos que más observan epidemiólogos y hospitales es que el crecimiento de gripe A se está produciendo antes de la llegada plena del invierno.

Por eso, aunque el escenario todavía no es comparable con los picos más críticos de años anteriores, el sistema sanitario ya empezó a reforzar vigilancia y prevención.

Con la baja de temperaturas prevista para las próximas semanas en Rosario y gran parte de Santa Fe, la preocupación oficial pasa ahora por evitar una escalada acelerada de internaciones respiratorias en junio y julio.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La vacuna contra la gripe es gratuita y obligatoria para los grupos de riesgo y se aplica todos los años.

Está dirigida a:

  • Personal de salud
  • Personas gestantes (en cualquier trimestre)
  • Personas puérperas (hasta 10 días después del parto)
  • Niños y niñas de 6 a 24 meses
  • Personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas
  • Mayores de 65 años
  • Personal estratégico

Según estimaciones oficiales, la población objetivo en la provincia alcanza a unas 810.000 personas.

Por qué es importante vacunarse

La gripe es una enfermedad altamente contagiosa que, en personas con factores de riesgo, puede derivar en complicaciones graves, internaciones e incluso cuadros severos.

Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse antes del invierno, cuando aumenta la circulación viral. De todos modos, la campaña se mantiene durante el resto del año.

Cómo acceder a la vacuna

Las personas incluidas en los grupos priorizados pueden vacunarse sin orden médica, presentando una constancia que acredite su condición. Además, la vacuna puede aplicarse junto con cualquier otra del calendario nacional.

El inicio de la temporada fría suele marcar también el comienzo de consultas médicas por cuadros respiratorios. En ese escenario, la vacunación aparece como una de las principales herramientas de prevención.

La recomendación es clara: anticiparse al pico de circulación del virus para evitar complicaciones, especialmente en quienes tienen mayor riesgo.

gripe Santa Fe Salud Virus
Noticias relacionadas
Vuelve el frío y algunos virus circulan con fuerza.

Gripe y tos convulsa: la situación en Rosario con el regreso del frío

la unl evalua ir a la justicia: exigira al gobierno nacional que reactive los fondos del aulario universitario en costanera este

La UNL evalúa ir a la Justicia: exigirá al gobierno nacional que reactive los fondos del aulario universitario en Costanera Este

Santa Fe intervino ante un caso de posible apropiación ilegal de una niña en Guadalupe Norte

La provincia ordenó a una pareja del norte santafesino entregar a una nena de 4 años que tenía bajo su cuidado

La campaña de vacunación en la ciudad de Santa Fe  

Vacunación en Santa Fe; la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

Lo último

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Último Momento
La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Ovación
Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar condicionados en Colón

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe