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Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

El único representante nacional que no pudo avanzar fue Cerúndolo, quien cayó ante el australiano De Miñaur.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 12:49hs
Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y se metieron en la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo.

El primero de ellos en salir a la cancha fue Ugo Carabelli, que consiguió un buen triunfo en tres sets ante el polaco Kamil Majchrzak y se metió en la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo.

Ugo Carabelli, que busca volver al top 50 del ranking ATP, pudo dar vuelta la historia para imponerse por 1-6, 6-2 y 6-3 luego de dos horas de juego.

El partido comenzó de la peor manera posible para Ugo Carabelli, quien tuvo un muy flojo primer set en el que la balanza se inclinó a favor de su oponente con un contundente 6-1.

Sin embargo, a partir de allí fue todo para el argentino, que levantó mucho su nivel y pasó por arriba a Majchrzak en los siguientes parciales, para imponerse por 6-2 y 6-3 y sacar el boleto a los octavos de final.

La clave en el último set giró en torno a la eficacia de Ugo Carabelli para salvar los tres puntos de quiebre que tuvo en contra y aprovechar una de las tres oportunidades que se le presentaron.

Su próximo oponente será el estadounidense Frances Tiafoe (8°), quien derrotó al alemán Diego Dedura por 6-4 y 6-4.

Etcheverry, también a paso ganador en Hamburgo

Luego fue el turno de Etcheverry, actualmente la mejor raqueta argentina, quien extendió su gran momento al vencer por 6-2 y 7-6(4) al francés Térence Atmane después de una hora y 40 minutos de juego.

Gracias a este triunfo, Etcheverry continúa en carrera en Hamburgo, donde defiende las semifinales alcanzadas el año pasado. En la siguiente ronda tendrá un duro cruce con el estadounidense Tommy Paul (6°).

El otro argentino que ya jugó este lunes su partido correspondiente a la primera ronda fue Francisco Cerúndolo, que pese a tener un gran inicio ante el australiano Alex de Miñaur (3°), terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4.

De esta manera, el argentino sumó su tercera derrota en los últimos cuatro partidos y llegará en un flojo momento a Roland Garros, que es el segundo Grand Slam de la temporada.

Etcheverry Ugo Carabelli Hamburgo
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