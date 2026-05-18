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Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

El DT portugués ya dirigió al “Merengue” entre 2010 y 2013. Mourinho intentará darle paz a un plantel que arde en Real Madrid.

18 de mayo 2026 · 12:44hs
Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

El director técnico portugués José Mourinho ya tendría todo listo para regresar al Real Madrid de España, equipo al que dirigió entre 2010 y 2013.

Según informó el periodista italiano especializado en mercados de pases, Fabrizio Romano, "todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos".

Además, aclaró que hay un "plan para un contrato inicial de dos años", y agregó: "Mourinho viajará a Madrid después del partido Real Madrid - Athletic Bilbao".

Mourinho, de 63 años, viene de dirigir durante la última temporada al Benfica, histórico equipo de Portugal que finalizó la campaña en la liga local invicto, aunque no le alcanzó para salir campeón y terminó en la tercera colocación por debajo del Porto y del Sporting Lisboa.

El portugués es uno de los directores técnicos más exitosos de las últimas décadas y en su palmarés se destacan los títulos en la Champions League de 2004 con el Porto de Portugal y en 2010 con el Inter de Milán, además de múltiples consagraciones en la Premier League de Inglaterra con el Chelsea.

El paso de Mourinho por Real Madrid

Mourinho fue director técnico del Real Madrid durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, aunque sufrió ante el mejor Barcelona de la historia, que era dirigido por el español Pep Guardiola y tenía a una de las mejores versiones del argentino Lionel Messi.

Pese al dominio del Barcelona, Mourinho se las arregló para conquistar LaLiga de España en la temporada 2011/12 con una inolvidable campaña de 100 puntos, además de la Copa del Rey 2010/11 y la Supercopa de España 2012.

Durante aquellos años, el Real Madrid alcanzó las semifinales en la Champions League, aunque cayó siempre en dicha instancia. En 2011 el verdugo fue el Barcelona, en 2012 el Bayern Múnich y en 2013 el Borussia Dortmund, ambos de Alemania.

Mourinho Real Madrid España
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