Racing aprovechó los errores de San Lorenzo y ganó su primer partido como local

12 de septiembre 2025 · 21:51hs
Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento.

Con el triunfo, la “Academia” alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con siete puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que el “Ciclón” será visitantes de Independiente, el domingo 21 a las 14:30.

La primera llegada fue del local, a los cuatro minutos de la primera etapa, con un sorpresivo avance por el medio del lateral Facundo Mura, cuyo disparo desde el borde del área chica salió bajo y a las manos del arquero Orlando Gill.

Racing abrió el marcador a los 36 minutos, luego de un córner al primer palo, con un cabezazo del delantero Santiago Solari que fue empujado al gol, en el área chica, por Nazareno Colombo.

San Lorenzo no tuvo llegadas de riesgo hasta el complemento, en el segundo minuto. Luego de una combinación entre los delanteros Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti, un centro atrás le quedó al volante Nicolás Tripichio, que remató desviado.

La “Academia” amplió la ventaja a los 12 minutos. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Santiago Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique del arquero Orlando Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

Tres minutos más tarde, el “Ciclón” se perdió el descuento. Alexis Cuello gambeteó desde la derecha hacia el medio y sacó un gran remate, alto y potente, que se estrelló en el travesaño de un Cambeses que nada podía hacer.

Con tiempo cumplido, el defensor Ezequiel Herrera avanzó por izquierda y sacó un tiro bajo y cruzado desde el vértice del área, contenido sin dar rebote por Cambeses.

