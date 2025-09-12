Vélez rescató un punto importante como visitante ante Huracán

Vélez con una formación alternativa y jugando desde los 29' del primer tiempo con 10 jugadores, logró rescatar un empate valioso ante Huracán

Huracán y Vélez, que jugó una hora en inferioridad numérica, empataron 0 a 0, en un partido que disputaron esta noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En un encuentro sin goles, la jugada de mayor peligro fue de la visita, a los nueve minutos del primer tiempo, con un remate alto por el primer palo del mediocampista Manuel Lanzini, que fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.

Además, el defensor Agustín Lagos vio la tarjeta roja a los 29 minutos, por doble amarilla, luego de golpear con una patada en la cabeza al delantero Rodrigo Cabral.

Con la igualdad, Vélez quedó tercero en el grupo B, con 15 puntos, mientras que Huracán permanece séptimo en la zona A, con 12 puntos.

En la próxima fecha, Vélez deberá visitar a San Martín de San Juan, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 19:15 horas. Por su parte, el “Globo” será local de Racing el mismo viernes, pero a las 19:00.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los nueve minutos, con una combinación por izquierda entre el volante Manuel Lanzini y el lateral Elías Gómez, que terminó en un remate alto por el primer palo del exjugador del West Ham inglés, desviado por el arquero Hernán Galíndez.

Vélez se quedó con un jugador menos a los 29 minutos, cuando el lateral Agustín Lagos, que ya estaba amonestado, intentó disputar una pelota alta y terminó golpeando al extremo Rodrigo Cabral con una patada en la cabeza.

A los 38 minutos, Lanzini subió por el medio y sacó un remate fuerte y potente, detenido sobre su poste derecho por Galíndez, de buena reacción.

Huracán tuvo su primera llegada a los cuatro minutos del complemento, con un centro del lateral César Ibáñez desde la izquierda, que se desvió y cayó bombeado por el segundo palo, en donde ganó de cabeza el delantero Eric Ramírez, cuyo remate se fue ancho por el poste derecho del arquero Álvaro Montero.

Nueve minutos más tarde, un córner cayó sobre el punto del penal para el cabezazo del defensor Fabio Pereyra, que picó en su viaje al arco rival y terminó yéndose por encima del travesaño.

No hubo más llegadas hasta los 44 minutos de la segunda parte, con un remate lejano del extremo Agustín Urzi, que se metía por el poste izquierdo del arquero Álvaro Montoro, quien pudo desviarlo luego de una notable estirada.