Uno Santa Fe | Santa Fe | Cuidacoches

La propuesta de un santafesino para que los cuidacoches sean monitoreados por inteligencia artificial

Un ciudadano de la ciudad de Rosario presentó un proyecto para que los "trapitos" sean considerados operadores territoriales controlados a través de una plataforma digital

12 de agosto 2026 · 11:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cuidacoches: una nueva iniciativa ingresó en el Concejo de Rosario para regular la actividad

gentileza

Cuidacoches: una nueva iniciativa ingresó en el Concejo de Rosario para regular la actividad

La comisión de Control y Seguridad del Concejo Municipal de la ciudad de Rosario analiza un proyecto de ordenanza para regular la actividad de cuidacoches implementando un sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial (IA). Se trata de una iniciativa presentada por el ciudadano Osiris Navarro, quien explicó que las personas que realicen la actividad “lo harían a través de una aplicación en la que deberán registrarse”.

Según contó Navarro, el proyecto prevé que “el cuidacoche pase a llamarse operador territorial, quien será auditado por la propia IA a través a través de WhatsApp, donde a través de archivos de PDF pierde el anonimato y todos los vecinos podrán conocer mejor a la persona que está cuidando coches su zona”.

En declaraciones a LT8, Navarro aseguró que esa registración “brindará seguridad y tranquilidad. Mujeres, niños, adultos mayores van a transitar por la calle, sabiendo quién está en la calle. El operario territorial tendrá como regla u obligación anunciar cualquier anomalía en el lugar. Eso llevará tranquilidad al vecino. Proponemos que los cuidacoches pasan a llamarse operadores barriales, porque el término ‘cuidacoches’ se lo utiliza despectivamente”.

Monitoreo por plataforma digital

Según la iniciativa de Navarro el operario territorial deberá registrarse en una plataforma, “similar a las de Uber o Didi, en la que un usuario solicita un servicio y obtiene los datos en ese caso del conductor. Esto sería igual. La gente puede ingresar a la plataforma de manera libre y gratuita, y allí verá en cada zona los operarios territoriales disponibles y auditados”.

¿Qué pasará con el monto que cobren quienes cuiden autos en la calle? Navarro sostuvo que “el aporte de los ciudadanos se dará de manera digital. De esa manera, se erradica el dinero en efectivo y se terminan las amenazas. El dinero se transferirá a la plataforma y de allí al operario territorial, que cobrará de manera digital.

Actividad de ciudacoches. El autor del proyecto (primero desde la derecha) con los concejales en la reunión de ayer

Actividad de ciudacoches. El autor del proyecto (primero desde la derecha) con los concejales en la reunión de ayer

Navarro aclaró que “el monto a transferir lo establecerá el municipio. El conductor abonará de esa forma un estacionamiento que le dará la tranquilidad en un sector que estará al cuidado de un operador territorial. Ese operador cobrará su comisión. Este sistema ampliará la zona de estacionamiento y brindará seguridad en los lugares donde antes no había. El municipio podrá ver donde antes no podía. En lugar de estar desplegando inspectores de carrera, este sistema ampliará a través de pruebas georreferenciadas o archivos multimedia pruebas irrefutables”.

Trabajadores independientes

¿Habrá vínculo laboral entre los operarios territoriales y el municipio? “Serán trabajadores independientes. Se incorporarán al monotributo social para que tengan cobertura médica y un aporte jubilatorio. La interfaz de inteligencia artificial auditará a todo operario territorial y le aportará al municipio inteligencia urbana. La IA hará que por ejemplo: un auto se estaciona, el operario territorial anunciará la patente a través de un mensaje a la IA y ésta lo identificará en un segundo. Esto no viene a sustituir nada, solo a reforzar lo que ya está. Esto permitirá conocer aproximadamente un radio geográfico donde está ubicado un vehículo. Emite una alerta silenciosa a la autoridad competente sin poner en riesgo a nadie”.

Navarro confía en que el proyecto va a prosperar en el Concejo. “Les fui claro a los concejales. Esta iniciativa no busca dejar afuera a nadie, sino satisfacer las necesidades de todos. Abarca la inclusión, termina con la reincidencia delictiva, produce una organización social geolocalizada y se termina con la mentira de la gente que trabaja en la calle”.

• LEER MÁS: Ley de trapitos: intendentes apoyan la norma pero advierten que no tienen estructura para aplicarla

Cuidacoches Inteligencia Artificial monitoreo Concejo Municipal
Noticias relacionadas
Si las condiciones climáticas acompañan durante la segunda mitad del año, el informe proyecta que la lechería podría cerrar 2026 con un crecimiento de la producción cercano al 3% interanual.

La lechería santafesina enfrenta el desafío de sostener a los pequeños productores

Nutri Odisea: la Municipalidad de Santa Fe presenta un programa para prevenir la malnutrición infantil

Nutri Odisea: la Municipalidad de Santa Fe presenta un programa para prevenir la malnutrición infantil

La mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la industria manufacturera de Santa Fe.

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir ante la apertura económica

Amsafe protesta frente a la Caja de Jubilaciones en rechazo a la reforma previsional y en reclamo de mejoras salariales

Amsafé protesta frente a la Caja de Jubilaciones en rechazo a la reforma previsional y en reclamo de mejoras salariales

Lo último

El SMN confirmó la continuidad de El Niño con casi 100% de probabilidad hasta octubre en Santa Fe y la región

El SMN confirmó la continuidad de El Niño con casi 100% de probabilidad hasta octubre en Santa Fe y la región

Patronato, entre las deudas y la preocupación, antes de jugar con Colón

Patronato, entre las deudas y la preocupación, antes de jugar con Colón

Ronaldinho quiere entrar al mundo empresarial y apunta a quedarse con el AS Mónaco

Ronaldinho quiere entrar al mundo empresarial y apunta a quedarse con el AS Mónaco

Último Momento
El SMN confirmó la continuidad de El Niño con casi 100% de probabilidad hasta octubre en Santa Fe y la región

El SMN confirmó la continuidad de El Niño con casi 100% de probabilidad hasta octubre en Santa Fe y la región

Patronato, entre las deudas y la preocupación, antes de jugar con Colón

Patronato, entre las deudas y la preocupación, antes de jugar con Colón

Ronaldinho quiere entrar al mundo empresarial y apunta a quedarse con el AS Mónaco

Ronaldinho quiere entrar al mundo empresarial y apunta a quedarse con el AS Mónaco

Alerta climática: el planeta registró el segundo julio más caluroso de la historia

Alerta climática: el planeta registró el segundo julio más caluroso de la historia

La propuesta de un santafesino para que los cuidacoches sean monitoreados por inteligencia artificial

La propuesta de un santafesino para que los cuidacoches sean monitoreados por inteligencia artificial

Ovación
Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: Quería ganarla para llevártela

Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: "Quería ganarla para llevártela"

Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario

Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario

Argentina confirmó el plantel de atletismo para los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Argentina confirmó el plantel de atletismo para los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Avanza la disputa de los postergados de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Avanza la disputa de los postergados de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina

Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina

Policiales
Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"