Uno Santa Fe | Santa Fe | trapitos

Ley de trapitos: intendentes apoyan la norma pero advierten que no tienen estructura para aplicarla

En una reunión clave en la Cámara de Diputados, mandatarios y secretarios de Control de toda la provincia plantearon sus dudas sobre la implementación del proyecto. Alertaron que la ley generaría un colapso administrativo en las áreas de control locales y pidieron unificar criterios entre las ciudades.

6 de mayo 2026 · 18:58hs
Ley de trapitos: intendentes apoyan la norma pero advierten que no tienen estructura para aplicarla

Ley de trapitos: intendentes apoyan la norma pero advierten que no tienen estructura para aplicarla

El debate en la Cámara de Diputados por la regulación de los "trapitos" o cuidacoches en la provincia de Santa Fe sumó un capítulo fundamental con la voz de quienes deberán, en última instancia, ejecutar la norma en la calle: los municipios.

En un encuentro desarrollado en la Legislatura, intendentes y secretarios de Control de localidades como Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Villa Gobernador Gálvez expresaron su voluntad de acompañar una ley provincial, pero pusieron reparos técnicos que hoy frenan la aplicabilidad del proyecto que ya tiene media sanción del Senado.

La principal preocupación de los mandatarios locales radica en la capacidad operativa. Los intendentes advirtieron que la ley, al establecer un nuevo marco contravencional, dispararía una cantidad masiva de actas y procesos administrativos que las estructuras municipales actuales no están en condiciones de procesar. Sin un refuerzo en las áreas de control y justicia de faltas, la ley corre el riesgo de convertirse en "letra muerta".

LEER MÁS: Cuidacoches bajo la lupa en Santa Fe: Diputados convoca a municipios para destrabar la ley provincial

Los tres frentes del conflicto legislativo

Durante la reunión, quedaron expuestos los puntos que la Cámara de Diputados deberá pulir antes de llevar el texto al recinto:

Asimetría normativa: el proyecto exige que los municipios tengan ordenanzas locales vigentes sobre el tema. Sin embargo, muchas localidades santafesinas carecen de este marco legal, lo que generaría un vacío jurídico y una aplicación desigual de la ley según la ciudad.

Potestad municipal: los mandatarios recordaron que la regulación del espacio público es una facultad propia de los municipios. Pidieron que la ley provincial funcione como un "paraguas" de apoyo, pero que respete las autonomías para decidir cómo abordar la actividad en cada distrito.

El factor social: tanto legisladores como funcionarios coincidieron en que no se puede ignorar el trasfondo de pobreza y vulnerabilidad que rodea a la actividad. Por ello, confirmaron que sumarán la visión de la Pastoral Social y organizaciones civiles para evitar que la ley tenga un enfoque puramente punitivo.

Un camino de "extrema responsabilidad"

Desde la Cámara de Diputados señalaron que no habrá soluciones apresuradas. El objetivo de estas rondas de consulta es modificar el texto proveniente del Senado para que sea una herramienta real de convivencia urbana y no solo un endurecimiento de sanciones difícil de ejecutar.

La ronda de consultas continuará en las próximas semanas, buscando un equilibrio que permita mejorar la seguridad en el espacio público sin desatender la crisis social que empuja a miles de santafesinos a la informalidad del cuidado de vehículos.

trapitos intendentes ley cuidacoches conflicto
Noticias relacionadas
Santa Fe abre la convocatoria a empresas para participar de la Expo Rural de Palermo 2026: cómo inscribirse

Santa Fe abre la convocatoria a empresas para participar de la Expo Rural de Palermo 2026: cómo inscribirse

Retenciones: una diputada santafesina presentó un proyecto de ley para bajarlas de forma escalonada hasta eliminarlas en 2029

Retenciones al campo: una diputada santafesina presentó un proyecto de ley para bajarlas de forma escalonada hasta eliminarlas en 2029

libre venta de vapeadores: desde santa fe rechazan la medida oficial y senalan que hay chicos de 10 anos que ya lo consumen

Libre venta de vapeadores: desde Santa Fe rechazan la medida oficial y señalan que "hay chicos de 10 años que ya lo consumen"

Gisela Scaglia

Scaglia pidió la renuncia de Adorni: "No puede seguir en su cargo y debe hacerlo para cuidar al presidente"

Lo último

Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

Homicidios y poder: cómo fue la caída de Hamburguesita, uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

Homicidios y poder: cómo fue la caída de "Hamburguesita", uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

Último Momento
Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

Homicidios y poder: cómo fue la caída de Hamburguesita, uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

Homicidios y poder: cómo fue la caída de "Hamburguesita", uno de los cabecillas que aterrorizaba a Alto Verde

La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

De zapatos a bananas: el insólito botín de un ladrón detenido tras un robo fallido en barrio Candioti Sur

De zapatos a bananas: el insólito botín de un ladrón detenido tras un robo fallido en barrio Candioti Sur

Ley de trapitos en Santa Fe: intendentes apoyan la norma pero advierten que no tienen estructura para aplicarla

Ley de trapitos en Santa Fe: intendentes apoyan la norma pero advierten que no tienen estructura para aplicarla

Ovación
Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Una fortaleza silenciosa: Colón, entre los que menos remates recibe

Una fortaleza silenciosa: Colón, entre los que menos remates recibe

Por segundo año en fila, Unión no saludó a Colón por su aniversario

Por segundo año en fila, Unión no saludó a Colón por su aniversario

Polémica sin contexto: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

Polémica sin contexto: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

Vidoz: La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final

Vidoz: "La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final"

Policiales
Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias