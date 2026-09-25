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Unión empató ante Ben Hur de Rafaela en un amistoso con varias novedades

Unión igualó sin goles ante Ben Hur de Rafaela en un encuentro preparatorio disputado en el predio con rotación entre los 11. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 14:28hs
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Unión empató ante Ben Hur de Rafaela en un amistoso con varias novedades

Prensa Unión

Unión continúa con su preparación durante el parate y disputó un amistoso frente a Ben Hur de Rafaela. El encuentro terminó 0-0 y le permitió a Leonardo Madelón observar a sus futbolistas en acción, mientras el plantel se prepara para afrontar una seguidilla importante con Boca y Defensa y Justicia.

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Un ensayo sin goles

El amistoso ante Ben Hur sirvió como una prueba para el cuerpo técnico, que busca mantener activo al plantel durante el descanso de la competencia oficial. Sin goles, el partido le permitió a Madelón evaluar alternativas y movimientos de cara a los próximos compromisos.

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El entrenador también pudo darle rodaje a jugadores que necesitan sumar minutos y observar diferentes variantes dentro de un equipo que tendrá poco margen de recuperación cuando vuelva el torneo.

Así formó Unión

Lucas Meuli; Tobías Rubio, Matías Rocha, Tomás Fagioli y Bruno Pittón; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti e Ignacio Malcorra; Eric Ramírez y Valentín Cerrudo. Luego ingresaron Mateo Aimar, Santiago Grella, Santino Vera, Ricardo Solbes y sorpresivamente Augusto Solari, que venía apartado junto a Franco Fragapane. Quizás responda a que Madelón necesite más variantes por las bandas en la recta final del Clausura.

Boca y Defensa, en el horizonte

Unión tendrá por delante dos compromisos importantes después del parate. El primero será ante Boca en La Bombonera, mientras que posteriormente recibirá a Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Con esos partidos en el horizonte, el cuerpo técnico trabaja para que el equipo llegue de la mejor manera y pueda recuperar terreno en la tabla después de las derrotas ante Talleres e Independiente.

Unión Ben Hur Leonardo Madelón
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