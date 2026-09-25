Unión y el desafío de recuperar terreno: Boca y Defensa, los próximos rivales

El Tatengue perdió posiciones tras las derrotas ante Talleres e Independiente y ahora deberá recuperar terreno en las seis fechas que quedan.

Unión había conseguido dar un salto importante con tres victorias consecutivas frente a Aldosivi, Sarmiento e Instituto. Esa seguidilla le permitió ubicarse en zona de clasificación, pero las derrotas posteriores ante Talleres e Independiente hicieron que el equipo santafesino perdiera posiciones y quedara obligado a recuperar terreno en las próximas fechas.

LEER MÁS: Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Dos derrotas que hicieron retroceder al Tatengue

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atravesaba un buen momento luego de hilvanar tres triunfos que le permitieron acomodarse en la tabla. Sin embargo, los resultados ante Talleres e Independiente frenaron ese envión y tuvieron un impacto directo en sus aspiraciones dentro del campeonato.

La situación todavía puede modificarse, ya que quedan seis fechas por disputar. Son 18 puntos que pueden cambiar nuevamente el escenario y darle a Unión la posibilidad de regresar a los puestos que otorgan clasificación. En el clausura se encuentra en le puesto 9 con 21 puntos.

La tabla anual, un camino más complicado

Más allá de la pelea en el torneo, Unión también tiene como objetivo conseguir una plaza internacional a través de la tabla anual. En ese escenario, el panorama se volvió más complejo después de los últimos resultados y cada punto que consiga en el tramo final tendrá un valor importante, ya que se encuentra en el puesto 17 con 34 puntos.

El Tatengue tendrá que enfocarse en volver a sumar de manera regular para sostener sus aspiraciones. El calendario todavía le ofrece oportunidades, pero el margen de error se redujo y las próximas seis jornadas serán determinantes.