Paro docente: cómo se carga la declaración jurada de prestación de servicios

Los trabajadores de entidades educativas que se no sumen a la medida de fuerza deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios.

Este documento es de carácter obligatorio y se extiende incluso a los docentes a los que no les corresponde trabajar este miércoles y también a los que son reemplazantes o están actualmente de licencia. El proceso se realiza online y se puede completar entre el 8 y el 10 de mayo.

Esta declaración jurada debe ser completada por todos los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza, aunque no les corresponda trabajar ese día. De esta manera, el registro para diferenciar entre los maestros que se sumen al paro y quienes no se extiende para todo el gremio dentro de la provincia.

Cómo completar la declaración jurada

La declaración jurada de prestación de servicios deberá completarse a través de Mi Legajo, plataforma utilizada por los docentes de Santa Fe. Ya en el sitio web, es necesario dirigirse a la sección de “Relevamientos” (disponible en el menú a la izquierda), hacer click en “Declaración Jurada” y luego en “Acceder”.

Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y el docente deberá elegir la que corresponda a su situación particular: "Presté Servicio", "Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado" y "No me corresponde prestar servicio" en el día 8 de mayo. Una vez hecho eso, se habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Este formulario deberá ser completado entre el 8 y el 10 este mayo.

Es importante aclarar que esta declaración jurada deberá ser completada por todos aquellos docentes que decidan ir a trabajar este miércoles, fecha en la que los gremios de instituciones privadas y públicas lanzaron una medida de fuerza. Si no se completa este formulario, se da por hecho que el trabajador adhirió al paro.