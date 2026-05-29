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Menos nacimientos, pero más jardines: en Santa Fe crece la escolarización inicial pese a la baja de natalidad

La provincia registra una fuerte caída en los nacimientos, pero el sistema educativo logra ampliar la cobertura en salas de 3 años. “Los números se transforman en decisiones políticas”, aseguró la subsecretaria de Nivel Inicial, Marcela Comín.

29 de mayo 2026 · 20:07hs
Menos nacimientos

Menos nacimientos, pero más jardines: en Santa Fe crece la escolarización inicial pese a la baja de natalidad

Mientras la baja de natalidad se consolida como un fenómeno global y también impacta de lleno en Santa Fe, el sistema educativo provincial encuentra una oportunidad para ampliar la escolarización temprana.

Así lo explicó la subsecretaria de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, Marcela Comín, quien aseguró que la caída de nacimientos permitió aumentar la cobertura en jardines de infantes, especialmente en salas de 3 años.

Hay una relación proporcionalmente inversa: baja la natalidad, pero aumenta la matrícula”, sostuvo la funcionaria durante una entrevista radial. Según detalló, la disminución en la cantidad de niños y niñas que ingresan a salas de 4 y 5 años libera espacios y recursos que ahora pueden destinarse a ampliar la oferta educativa para edades más tempranas.

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Actualmente, la provincia alcanza una cobertura cercana a la universalización en sala de 5, con niveles de escolarización de entre el 96 y el 98%. En sala de 4, la cobertura ronda entre el 93 y el 94%, mientras que el crecimiento más importante se registra en las salas de 3 años.

Todavía no podemos dar respuesta a todos los niños y niñas de 3 años, pero tenemos un potencial de crecimiento sostenido”, explicó Comín en declaraciones a LT10, Radio Universidad.

El jardín como herramienta para reducir desigualdades

La subsecretaria remarcó además la importancia del nivel inicial como primer tramo de escolarización y destacó su impacto en la igualdad de oportunidades.

El acceso a sala de 3, 4 y 5 disminuye la brecha entre quienes tienen mayores posibilidades y quienes tienen menos”, afirmó, al tiempo que defendió el rol de la educación pública en la primera infancia.

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Menos nacimientos, pero más jardines: en Santa Fe crece la escolarización inicial pese a la baja de natalidad

En ese sentido, señaló que el jardín de infantes no solo cumple una función pedagógica, sino también social y subjetiva. “Los aprendizajes del nivel inicial dejan huellas para toda la vida”, aseguró.

“Juegan y aprenden”

Comín también reivindicó el valor pedagógico del juego dentro de las aulas de nivel inicial. Retomando una histórica frase de Rosario Vera Peñaloza, expresó: “Pensaban que estábamos jugando, pero estábamos trabajando”.

El juego es la matriz del aprendizaje en el nivel inicial”, sostuvo. Y agregó: “A través del juego se estructura subjetivamente al niño, se desarrolla el lenguaje, la escucha, la expresión y el vínculo con otros”.

La funcionaria advirtió además sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en las infancias y aseguró que hoy muchos chicos llegan al jardín “con mucho menos lenguaje que años anteriores”.

“Tenemos una invasión de pantallas y eso impacta. Por eso trabajamos con escenarios donde puedan expresarse y donde la docente provoque intencionalmente los aprendizajes”, explicó.

Menos nacimientos y planificación educativa

Comín señaló que el Ministerio de Educación realiza un seguimiento permanente de los índices de natalidad en articulación con el Registro Civil para proyectar políticas públicas vinculadas al sistema educativo.

Estos números nosotros los transformamos en decisiones políticas, porque si no no sirven de nada”, afirmó.

En ese marco, destacó la continuidad de las políticas de infraestructura escolar impulsadas por el gobierno provincial y aseguró que las condiciones edilicias también forman parte de la calidad educativa.

“Crear mejores condiciones para enseñar y aprender es fundamental”, concluyó.

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