La localidad del departamento Castellanos superó una rigurosa preselección de 56 destinos y quedó entre los 8 finalistas argentinos que competirán en el prestigioso programa internacional “Best Tourism Villages”.

Orgullo santafesino: Zenón Pereyra fue elegido para representar al país ante la ONU como uno de los mejores pueblos del mundo

La localidad de Zenón Pereyra , del departamento Castellanos, fue seleccionada para representar a la Argentina en la distinción internacional “Best Tourism Villages” de ONU Turismo (Naciones Unidas Turismo), luego de la postulación que realizó la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de acompañar la internacionalización de las localidades santafesinas y mostrar la diversidad cultural, productiva y humana.

La iniciativa “Best Tourism Villages” reconoce destinos rurales de todo el mundo que utilizan el turismo como herramienta de desarrollo, preservación cultural e impulso económico para las comunidades locales. Se trata de una de las distinciones más importantes a nivel global vinculadas al turismo sostenible y al desarrollo territorial.

Al recibir la distinción en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), en Mendoza, la secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard, felicitó a Zenón Pereyra por ser seleccionado “entre 56 pueblos de la Argentina” y pasar a la “fase final” que integran 8 localidades. Las restantes son Mar de las Pampas (Provincia de Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba), Cachi (Salta), Tafí del Valle (Tucumán), Puerto Pirámides (Chubut), Villa Sanagasta (La Rioja) y El Trapiche (San Luis). Ahora “ONU analizará las postulaciones. Nuestra Invencible Provincia de Santa Fe está dentro de la nómina de pueblos únicos para recordar”.

LEER MÁS: Cuáles son las dos localidades de Santa Fe que compiten por ser parte de los mejores pueblos del mundo

La postulación fue impulsada mediante un trabajo articulado entre el gobierno nacional, la Secretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que encabeza Gustavo Puccini, y la comuna local, acompañando el proceso técnico y estratégico requerido para presentar la candidatura ante ONU Turismo. El trabajo conjunto incluyó la recopilación de información, el fortalecimiento de los ejes de sostenibilidad, identidad cultural, desarrollo turístico y participación comunitaria.

Este reconocimiento permitirá fortalecer el posicionamiento turístico de Zenón Pereyra a nivel nacional e internacional, ampliar sus oportunidades de promoción, generar nuevas posibilidades para emprendedores y prestadores turísticos, y consolidar un modelo de desarrollo basado en la identidad local y la sostenibilidad.

Zenón Pereyra

Ubicada en el centro oeste santafesino, Zenón Pereyra representa la identidad de las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, donde la tranquilidad, la vida comunitaria, las tradiciones y el arraigo cultural conforman una experiencia auténtica para quienes visitan el destino.

Sus espacios públicos signados por la masonería, la vida institucional activa que se refleja en el icónico Museo Bucci de automovilismo, las celebraciones populares y el vínculo con la producción local son parte de los atributos que posicionaron a la localidad ante el escenario nacional e internacional.

Best Tourism Villages

El programa de Naciones Unidas tiene como objetivo distinguir cada año a pueblos que se destacan como destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, y que sobresalen por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida comunitarios en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Entre los requisitos para participar se establece que las localidades deben contar con menos de 15.000 habitantes, estar ubicadas en entornos con fuerte presencia de actividades tradicionales y sostener valores culturales propios de la comunidad.

Los pueblos seleccionados acceden a reconocimiento internacional como destinos turísticos rurales de excelencia, lo que les otorga mayor visibilidad global. Además, reciben apoyo técnico de Turismo de las Naciones Unidas y sus socios para fortalecer aspectos detectados durante el proceso de evaluación, y pasan a integrar una red internacional de destinos que comparten buenas prácticas en turismo sostenible.