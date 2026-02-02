Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Pueden anotarse desde este lunes. Las tutorías estarán orientadas para quienes finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (Eempa).

El objetivo es que los estudiantes que lo requieran puedan finalizar el cursado

Desde este lunes al 9 de febrero estará abierta la inscripción para el Plan FinEs 2026 destinado a estudiantes jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, que aún adeudan materias y que quieran terminar sus estudios.

Quienes estén interesados podrán realizar las tutorías presenciales del plan en las distintas sedes que estarán disponibles en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, desde el 9 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (Eempa).

Los interesados podrán obtener más información e inscribirse en https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-2026-termina-tu-secundaria/.

A continuación se detallan las instituciones escolares donde se llevará adelante el Plan FinEs 2026 en la provincia de Santa Fe.

La lista completa

Región I

* Tostado (Departamento 9 de Julio). EESO Nº 332 “Domingo Faustino Sarmiento” - Saavedra 1080

Región II

* Reconquista (Departamento General Obligado). Eempa Nº 1020 (General Obligado 776)

* Vera (Departamento Vera). Colegio Superior Nº 42 “Doctor Agustín Rossi” (Mitre 2445).

Región III

* Esperanza (Departamento Las Colonias). Liceo Municipal José Pedroni (Rivadavia 1390).

Región IV

* San Justo (Departamento San Justo). Complejo Cultural “el Ferro” (Ernesto Sabato 2200).

* Santa Fe (Departamento La Capital). Biblioteca Manuel Casado - Festram (Av. Gobernador Freyre 1635); Escuela Primaria Nocturna Nº 45 “José Hernández” (Blas Parera 7664).

* Santa Rosa de Calchines (Departamento Garay). Biblioteca Popular “Domingo Guzmán Silva” (Fray Antonio Rossi 488).

Región V

* Casilda (Departamento Caseros). Centro Económico Departamento Casero (Buenos Aires 2474).

Región VI

* Rosario (Departamento Rosario). Eempa Nº 1260 (Tucumán 3445); Eempa Nº 1255 (Entre Ríos 143)

* Villa Gobernador Gálvez (Departamento Rosario). EESO Nº 364 “Soldado Aguirre” (Bordabehere 2200).

* San Lorenzo (Departamento San Lorenzo). Eempa Nº 128 (Moreno 543).

* Villa Constitución (Departamento Villa Constitución). Biblioteca Popular “María Perrisol” (Av. San Martín 851).

Región VII

* Venado Tuerto (Departamento General López). Eempa Nº 1013 (Carlos Pellegrini 71).

Región IX

* San Cristóbal (Departamento San Cristóbal). Biblioteca Popular “San Martín” (Alvear 646).