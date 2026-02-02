Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

Gimnasia le ganó a Aldosivi por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026

En un partido en el que fue superior pero tuvo que sufrir hasta el final para demostrarlo en el marcador, Gimnasia le ganó a Aldosivi por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

Los goles de Lobo fueron convertido por el volante Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, y los delanteros Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 minutos del complemento. El volante Federico Gino había igualado el partido en 41 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la zona B, con seis unidades y a una de River, mientras que el conjunto marplatense todavía no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

En la próxima fecha, el equipo platense visitará a Barracas Central, el lunes 9 de febrero a partir de las 17, mientras que los dirigidos por Guillermo Farré recibirán a Rosario Central el sábado 7, a las 17.

La primera llegada fue de Gimnasia, a los siete minutos, con un remate desde el borde del área del extremo Franco Torres que buscaba el segundo palo y fue desviado por el arquero Axel Werner.

El Lobo se puso en ventaja a los 13 minutos, nuevamente mediante la pelota parada de Nicolás Barros Schelotto, quien aprovechó un tiro libre cercano al córner derecho y remató alto al segundo palo, con un gran disparo que se convirtió en el 1-0.

Aldosivi tuvo su primera llegada a los 29 minutos, con un córner jugado bajo sobre el borde del área para el retroceso y remate de primera del volante Federico Gino, cuyo centro se fue alto. Seis minutos más tarde, un centro bajo del extremo Javier Villarreal por izquierda habilitó al defensor Nicolás Zalazar, que disparó de primera y alto.

El Tiburón igualó a los 41 minutos, por un penal debido a una mano en el área que Federico Gino cambió por gol, abriendo el pie derecho en su remate.

Gimnasia tuvo la primera del complemento a los cinco minutos, mediante un disparo frontal de Franco Torres, que salió alto pero centralizado y Werner pudo despejar.

Aldosivi se perdió una oportunidad increíble a los 10 minutos de la segunda parte, con un desborde por derecha del delantero Agustín Palavecino, que metió un centro atrás para el atacante Junior Arias, que quedó frente al arco libre pero disparó desviado.

Gimnasia se volvió a acercar a los 31 minutos, con un enganche por derecha del extremo Maximiliano Zalazar y posterior zurdazo alto, que se fue cerca del ángulo derecho de Werner. El Lobo marcó su segundo gol a los 35 minutos, luego de un centro al primer palo desde la izquierda y el cabezazo del delantero Agustín Auzmendi.

Cuatro minutos más tarde, una gran jugada colectiva entre los delanteros Marcelo Torres y el propio Auzmendi culminó en un penal, que el Chelo Torres se encargó de convertir, con un disparo bajo y cruzado, para el 3-1 final. La última fue del local, a los 44 minutos, con un mano a mano desperdiciado por Auzmendi, que quiso picar la pelota pero remató ancho.

Embed - GOLAZO DE TIRO LIBRE Y CATEGÓRICO TRIUNFO DEL LOBO EN EL BOSQUE | Gimnasia 3-1 Aldosivi | RESUMEN

Formaciones de Gimnasia y Aldosivi

Gimnasia: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barrios Schelotto; Jeremías Merlo, Lucas Castro, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alejandro Villarreal. DT: Guillermo Farré.

Goles en el primer tiempo: 13m. Nicolás Barros Schelotto (G). 41m. Federico Gino, de penal (A).

Goles en el segundo tiempo: 35m. Agustín Auzmendi (G), 39m. Marcelo Torres, de penal (G).

Cambios en el segundo tiempo: Alan Sosa por Alejandro Villarreal (A) y Agustín Palavecino por Natanael Guzmán (A), 14m. Tomás Fernández por Roberto Bochi (A); 19m. Maximiliano Zalazar por Jeremías Merlo (G) y Agustín Auzmendi por Lucas Castro (G), 25m. Ignacio Miramón por Augusto Max (G) y Juan Pérez por Franco Torres (G); 35m. Lucas Rodríguez por Fernando Román (A) y 41m. Juan Cortazzo por Marcelo Torres (G).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Diego Ceballos.