Tras un arranque inesperado, Unión salía a escena otra vez este lunes recibiendo, a Gimnasia (M) por la fecha 3 de la zona A del Apertura en busca del primer triunfo del año. Lo hizo con un show a todas luces goleando 4-0, con goles de Rafael Profini, Luciano Paredes, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)
Unión dominó de principio a fin y le ganó claramente 4-0 a Gimnasia (M) por la fecha 3 de la zona A del Apertura.
Por Ovación
El encuentro se disputó en el 15 de Abril, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo.
Formaciones de Unión y Gimnasia (M)
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Goles: PT 3' Rafael Profini (U), ST 40' Luciano Paredes, en contra (U), ST 34' Marcelo Estigarribia, de penal (U) y 38' Diego Díaz (U).
Expulsado: PT 25' Franco Saavedra (G).
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.