Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

Unión dominó de principio a fin y le ganó claramente 4-0 a Gimnasia (M) por la fecha 3 de la zona A del Apertura.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 21:34hs
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Gimnasia (M)

UNO Santa Fe | José Busiemi

Tras un arranque inesperado, Unión salía a escena otra vez este lunes recibiendo, a Gimnasia (M) por la fecha 3 de la zona A del Apertura en busca del primer triunfo del año. Lo hizo con un show a todas luces goleando 4-0, con goles de Rafael Profini, Luciano Paredes, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.

El encuentro se disputó en el 15 de Abril, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión ya juega ante Gimnasia (M)

Se puso en marcha en el 15 de Abril el duelo de la fecha 3 del Apertura entre Unió y Gimnasia de Mendoza.

Unión festejo3

Live Blog Post

3 minutos: Unión se pone arriba ante Gimnasia (M)

Profini encontró una pelota en el área y no perdonó para que Unión se ponga 1-0 arriba ante Gimnasia de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018492129748660466&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

7 minutos: Unión no se conforma y sigue atacando

Tras el gol tempranero, Unión domina a un Gimnasia de Mendoza que está desconcertado. Crece el tándem por izquierda Pittón-Del Blanco.

Mateo Del Blanco
Live Blog Post

16 minutos: Unión controla y ahora se para de contra

Gimnasia de Mendoza trata de reacciona y Unión despliega el juego que más le gusta con el resultado a favor.

Unión Gimnasia de Mendoza Mauro Pittón
Live Blog Post

18 minutos: Unión pidió penal a Estigarribia

El delantero cayó dentro del área cuando se preparaba a disparar, pero el árbitro lo desestimó. El VAR tampoco llamó. Unión tuvo el segundo.

Unión Gimnasia de Mendoza Marcelo Estigarribia

Live Blog Post

25 minutos: Unión ahora juega con uno más

Tras revisión del VAR, Arasa expulsó a Saavedra en Gimnasia de Mendoza, por lo que Unión tiene la gran chance de afrontar lo que resta del partido con ventaja de resultado y nombres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018497904860704877&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

31 minutos: Unión domina a voluntad

Se nota mucho la intensidad y velocidad de Unión y le hace sentir el rigo a Gimnasia (M), que encima juega con 10 y pierde 1-0.

Unión Gimnasia de Mendoza Vargas
Live Blog Post

34 minutos: Profini casi marca el segundo de Unión

Gran acción colectiva, con centro a la cabeza de Vargas para Profini en posición de 9, pero no definió bien. Clarisima para Unión.

image
Live Blog Post

40 minutos: Unión aumenta la ventaja ante Gimnasia

La peleó Tarragona y terminó en gol en contra de Paredes para que Unión ahora le gane 2-0 a Gimnasia (M).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018501997540913282&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión supera 2-0 a Gimnasia (M)

Terminó el acto inicial en el 15 de Abril, con el triunfo claro de Unión 2-0 contra Gimnasia de Mendoza.

image
Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo: Unión busca liquidar a Gimnasia (M)

Se puso en marcha el complemento en Santa Fe, con un Unión que juega con uno más y le gana 2-0 a Gimnasia de Mendoza.

Unión Gimnasia de Mendoza Cristian Tarragona
Live Blog Post

2 minutos ST: Unión ya merodea el tercero

Tiro de Palacios a distancia que mandó al córner el arquero de Gimnasia (M). Ya le queda chico el 2-0 a Unión.

image
Live Blog Post

10 minutos ST: Gimnasia (M) trata de tener la pelota para frenar a Unión

El resultado 2-0 le queda corto a Unión, donde Mansilla es un espectador.

image
Live Blog Post

15 minutos ST: Profini se tuvo confianza y Unión casi hace el tercero

La diferencia es abrumadora y Profini, que pinta para figura, se animó a colocar, pero la pelota se le fue desviada. Unión gana bien 2-0.

image
Live Blog Post

20 minutos ST: Madelón mete los primeros cambios en Unión

Adentro Emiliano Álvarez y Misael Aguirre por Vargas y Palacios en Unión.

Leonardo Madelón
Live Blog Post

26 minutos ST: más cambios en Unión

A la cancha Santiago Grella y Agustín Colazo por Bruno Pittón y Tarragona en Unión

image
Live Blog Post

31 minutos ST: Grella le puso pimienta a Unión

Buen ingreso del pibe Santiago Grella, que casi marca con un tiro que pasó cerca. Ya Unión merece el tercero ante un limitado Gimnasia (M).

image
Live Blog Post

34 minutos ST: Unión golea ante Gimnasia (M)

Penal que Estigarribia cambió por gol para que Unión supere 3-0 a Gimnasia (M).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018515654479917164&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

38 minutos ST: Unión aplasta a Gimnasia (M)

Apareció el ingresado Diego Díaz para que Unión supere claramente a Gimnasia (M) 4-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018516611255193632&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del partido: Unión vapuleó a Gimnasia (M)

Unión recuperó la memoria y ganó su primer partido del año con el 4-0 ante Gimnasia de Mendoza en Santa Fe.

unión festejo (2)

Formaciones de Unión y Gimnasia (M)

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Goles: PT 3' Rafael Profini (U), ST 40' Luciano Paredes, en contra (U), ST 34' Marcelo Estigarribia, de penal (U) y 38' Diego Díaz (U).

Expulsado: PT 25' Franco Saavedra (G).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Unión Gimnasia (M) Apertura
Noticias relacionadas
Claudio Corvalán sigue en Unión y su destino está lejos de Quilmes.

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Unión y Gimnasia de Mendoza protagonizan un breve, pero muy parejo historial.

El historial parejo entre Unión y Gimnasia de Mendoza

como le fue a union con nazareno arasa como arbitro

Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

hora de ganar: union buscara su primer triunfo del ano ante gimnasia (m)

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Lo último

Unión manejó el trámite a voluntad, goleó a Gimnasia (M) y se fue ovacionado por la gente

Unión manejó el trámite a voluntad, goleó a Gimnasia (M) y se fue ovacionado por la gente

Mallorca goleó a Sevilla y salió de la zona de descenso en España

Mallorca goleó a Sevilla y salió de la zona de descenso en España

Barrio Guadalupe Oeste: aprehendieron a un hombre que intentó asesinar con cinco balazos a un vecino

Barrio Guadalupe Oeste: aprehendieron a un hombre que intentó asesinar con cinco balazos a un vecino

Último Momento
Unión manejó el trámite a voluntad, goleó a Gimnasia (M) y se fue ovacionado por la gente

Unión manejó el trámite a voluntad, goleó a Gimnasia (M) y se fue ovacionado por la gente

Mallorca goleó a Sevilla y salió de la zona de descenso en España

Mallorca goleó a Sevilla y salió de la zona de descenso en España

Barrio Guadalupe Oeste: aprehendieron a un hombre que intentó asesinar con cinco balazos a un vecino

Barrio Guadalupe Oeste: aprehendieron a un hombre que intentó asesinar con cinco balazos a un vecino

La previa de Unión ante Gimnasia de Mendoza dejó una gran fiesta

La previa de Unión ante Gimnasia de Mendoza dejó una gran fiesta

En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

Ovación
¿En qué club de la Primera Nacional jugará Alan Ruiz tras el no de Colón?

¿En qué club de la Primera Nacional jugará Alan Ruiz tras el no de Colón?

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único