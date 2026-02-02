Mallorca goleó a Sevilla y salió de la zona de descenso en España

Mallorca derrotó a Sevilla por 4 a 1 en el estadio Mallorca Son Moix, por la fecha 22 de La Liga de España y respira en la zona baja

Mallorca derrotó a Sevilla por 4 a 1 en el estadio Mallorca Son Moix, por la fecha 22 de LaLiga de España . los goleadores del local fueron el delantero Vedat Muriqi y los mediocampistas Samú Costa, Sergi Darder y Pablo Torre, mientras que para los sevillanos había logrado la igualdad parcial el atacante Neal Maupay.

Con el triunfo, los Bermellones salieron de la zona roja y alcanzaron la decimocuarta posición con 24 puntos, dos por encima de los últimos tres puestos, mientras que el equipo que dirige el DT argentino Matías Almeyda es decimoquinto, con la misma cantidad de unidades.

El primer gol del partido llegó a los 25 minutos, con un penal convertido por el delantero Vedat Muriqi, que cruzó su disparo de zurda, a media altura.

La igualdad parcial fue conseguida por Neal Maupay, con un gran disparo desde el costado derecho del área, que entró cruzado y al ángulo del arquero Leo Román, que no pudo desviar.

El Mallorca se volvió a poner en ventaja a los siete minutos de la segunda mitad, luego de una gran jugada individual del extremo Jan Virgili, cuyo centro al segundo poste fue desviado al gol por Samú Costa.

Cuando iban 28 minutos del segundo tiempo, un desborde de Costa concluyó en un centro atrás, que Muriqi remató de primera y, luego de un desvió en la espalda de Sergi Darder, subió al marcador.

El último gol del partido se dio en el quinto minuto de descuento, cuando Pablo Torre controló un pase filtrado por derecha, se deshizo de un rival y tiró ante la salida del arquero Odisseas Vlachodimos, para sentenciar el 4-1 final que sacó al Mallorca, parcialmente, de la zona de descenso.

El resumen de Mallorca y Sevilla