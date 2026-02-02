En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

En Córdoba vinculan a un jugador de Belgrano con Colón, que justamente busca un enlace para completar su plantel. ¿Interés real?

Desde Córdoba comenzó a circular un nombre que rápidamente cruzó de provincia y llegó a Santa Fe. En las últimas horas, medios partidarios de Belgrano vincularon a Tomás Castro con Colón , instalando el rumor de un posible interés por el enganche de 23 años.

La versión aparece en un contexto particular. Si bien Ezequiel Medrán considera que el plantel está completo, tras el último amistoso frente a Patronato la dirección deportiva hizo una lectura más fina y detectó un déficit: falta un jugador creativo, alguien capaz de darle claridad y cambio de ritmo al equipo en los metros finales.

¿Colón, interesado en Tomás Castro?

En ese escenario surge el nombre de Castro, nacido el 9 de septiembre de 2002, quien pertenece a Belgrano y viene de jugar a préstamo en Racing de Córdoba. En la última temporada disputó 17 partidos y convirtió un gol, sumando rodaje en la Primera Nacional.

image En Córdoba relacionan a Tomás Castro con Colón.

El trascendido no tardó en generar repercusión en el mundo sabalero, aunque por ahora no pasa de ser un rumor. Puertas adentro, en Colón entienden que la búsqueda apunta a otro perfil, con características distintas a las del volante ofensivo mencionado desde Córdoba.

Por ahora no hubo contactos formales ni avances concretos. El mercado sigue abierto, las evaluaciones continúan y Colón analiza alternativas con cautela. Mientras tanto, el nombre de Tomás Castro quedó instalado en la agenda, aunque lejos de ser una negociación en marcha.