¿En qué club de la Primera Nacional jugará Alan Ruiz tras el no de Colón?

El creativo de 32 años Alan Ruiz, fue anunciado como refuerzo de Nueva Chicago luego de que el Sabalero resolviera no incorporarlo en este mercado.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 19:32hs
El mercado de la Primera Nacional entregó un movimiento que no pasó inadvertido. Alan Ruiz, quien fue ofrecido a Colón pero no entró en los planes deportivos, continuará su carrera en Nueva Chicago. El volante ofensivo vuelve al país tras su última experiencia en el fútbol europeo.

Alan Ruiz jugará en Nueva Chicago

La institución de Mataderos hizo oficial la contratación del mediocampista, que llega con contrato hasta diciembre de 2026. Con una trayectoria que incluye pasos por clubes grandes del país y etapas en el exterior, Ruiz desembarca en un equipo que apunta a dar pelea en la zona alta de la Primera Nacional. Su arribo representa una apuesta por experiencia y calidad técnica en un certamen donde la regularidad suele marcar la diferencia.

LEER MÁS: Alan Ruiz fue ofrecido a Colón, pero rápidamente le bajaron el pulgar

Por qué Colón decidió no avanzar

En Santa Fe, el nombre del enganche fue analizado puertas adentro. Si bien reunía condiciones futbolísticas interesantes, la dirigencia rojinegra optó por no concretar su regreso tras evaluar distintos aspectos vinculados al armado del plantel. Con ese panorama, el jugador y su entorno continuaron escuchando propuestas hasta que apareció la chance concreta de Chicago, que avanzó con rapidez para cerrarlo.

Durante su etapa en Colón, Ruiz disputó más de medio centenar de partidos oficiales y tuvo momentos destacados que todavía son recordados por los hinchas. Entre ellos sobresale aquella actuación determinante ante River, en una de las noches más celebradas en el Brigadier López en los últimos años. Su paso por Santa Fe dejó destellos de su talento, especialmente por su capacidad de desequilibrio y pegada.

En Mataderos confían en que el volante pueda transformarse en eje futbolístico del equipo, aportando pausa, visión y eficacia en la pelota detenida. La Primera Nacional exige carácter y constancia, y la apuesta pasa por que Ruiz logre reencontrarse con su mejor versión.

Alan Ruiz Colón Primera Nacional Nueva Chicago
