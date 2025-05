Resultados de la evaluación de lectura en Santa Fe: solo 1 de cada 4 chicos de 2º grado de primaria lee bien

La situación se agrava entre los alumnos provenientes de sectores más vulnerables. “No hay ninguna razón para que los chicos no sepan leer y escribir”, señaló el ministro de Educación José Goity

"Le estamos poniendo números a una catástrofe educativa" , dijo este jueves el ministro de Educación provincial, José Goity, al presentar los resultados de la evaluación de lectura realizada en noviembre pasado a chicas y chicos de segundo grado de la primaria. Entre otros datos, Santa Fe reveló que 4 de cada 10 alumnos no leen con fluidez y que solo 1 de cada 4 logra hacerlo de forma óptima .

Desde el Salón Blanco de la sede de Gobernación, Goity dio detalles de la prueba realizada a 50.402 estudiantes de segundo grado de la primaria, tanto de escuelas públicas como privadas . "Es la conferencia más importante que me tocó dar como ministro, pero también la más dolorosa", dijo el funcionario. El operativo se realizó en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz.

"Para aprender a leer y escribir no hace falta asesoramiento de Finlandia, sino libros en las escuelas, docentes capacitados y convencidos que el chico puede aprender", destacó Goity.

El foco en la lectura

"Lo que presentamos es inédito. Jamás se hizo una prueba propia y eso nos lleva a reflexionar por qué Santa Fe nunca realizó sus propios estándares", instó el ministro.

La prueba subdividió los resultados en cinco niveles: prelector (no lee), principiante 1 (no llega a leer más de 22 palabras con fluidez), principiante 2 (lee entre 23 y 31 palabras), intermedio y fluido.

"La situación es crítica, alarmante", dijo Goity, al revelar que en los niveles de prelector y principiante 1 se encuentra el 38,8% de los chicos y chicas evaluados. Un 36% se encuentra en proceso de ser lector y solo el 25,2% lo hace en condiciones óptimas o razonables.

"No se justifica que ningún chico de la provincia no sepa leer ni escribir en segundo grado", dijo Goity, quien aclaró que la prueba se realizó con chicos que aún no habían sido alcanzados por el Plan Raíz. Y que como la evaluación censal y nominal se hizo en noviembre de 2024, "hay 19 mil chicos en tercer grado que tienen dificultades severas para leer" y que los dato demuestran "una degradación del sistema educativa a lo largo de los últimos 20 años".

Los peores resultados, en los sectores vulnerables

"La principal responsabilidad es de las políticas públicas de los últimos 20 años. Nos enoja que tengamos tan malos resultados. Aprender a leer y escribir cambia vidas", apuntó Goity. Respecto de la falta de evaluaciones de este tipo en anteriores gestiones, acusó de "sesgo ideológico que veía a la evaluación como mala".

La prueba reveló también diferencias socioeconómicas: en los sectores más vulnerables las dificultades de lectura alcanza al 58% de los chicos y solo el 13% lo hace correctamente. En el nivel más alto solo el 13% tiene los peores resultados y el 44% lo hace de forma óptima.

"Sabemos que el nivel económico impacta en los aprendizajes, pero nuestro desafío es que los que mejor leen estén en el sector bajo. Tenemos las condiciones y la obligación de hacerlo", agregó Goity.