El nuevo embarque de 5.000 toneladas de soja desde el Puerto de Santa Fe evita la circulación de hasta 200 camiones

Dos barcazas con remolcador trasladan la carga desde San Justo hasta Timbúes. La operación forma parte del plan integral para reactivar el puerto capitalino y consolidar el transporte fluvial como alternativa logística.

18 de septiembre 2025 · 15:46hs
Un nuevo embarque de soja partió este miércoles desde el Puerto de Santa Fe con destino a la planta de Louis Dreyfus Company (LDC) en Timbúes. La operación contempla el traslado de 5.000 toneladas de granos en dos barcazas con remolcador de empuje, provenientes de la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo.

Según los cálculos oficiales, este esquema permite evitar la circulación de entre 150 y 200 camiones por las rutas.

Puerta al mundo y sin pasar por Buenos Aires: Santa Fe tienta a Córdoba con el puerto local para potenciar sus exportaciones

La iniciativa se enmarca en el plan integral que impulsa el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, para recuperar el protagonismo del puerto capitalino como nodo logístico regional y fomentar el transporte fluvial como alternativa más eficiente y sustentable.

Fortalecer el movimiento de cargas

El presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González, destacó que este movimiento “es producto de las políticas productivas”. En ese sentido, subrayó que el objetivo es fortalecer el movimiento de cargas: “Apuntamos todo nuestro trabajo para que eso ocurra. Queremos que las cooperativas y distintas empresas crean y confíen en nosotros para llevar adelante sus cargas”.

En relación al impacto logístico, González remarcó que “con esta modalidad se abaratan costos y retiramos de las rutas entre 150 y 200 camiones. Es un beneficio social que va más allá del trabajo del puerto, porque también implica menor impacto en la infraestructura urbana y vial”.

Por su parte, el diputado provincial Pablo Farías sostuvo que este tipo de operaciones son una muestra del potencial productivo de la provincia: “Santa Fe es el corazón productivo del país. El Puerto tiene un potencial enorme y ver cómo se reactiva es emocionante, porque es una decisión del Gobierno para que vuelva a tener el esplendor que alguna vez tuvo”.

El legislador agregó que existe “una decisión política del gobernador Pullaro y de la vicegobernadora Scaglia de apoyar permanentemente al corazón productivo de la provincia”, y aseguró que el transporte fluvial ofrece ventajas comparativas frente al transporte carretero: “Eso hay que potenciarlo. Desde el Estado vamos a acompañar e invertir para que quienes quieran salir por el Puerto de Santa Fe puedan hacerlo. Inclusive se está trabajando con otras provincias. Es un sueño posible que hoy vemos hacerse realidad”.

De esta manera, la provincia busca consolidar una estrategia que combina eficiencia logística, reducción de costos y beneficios ambientales, con el puerto santafesino como punto clave en la red de transporte fluvial.

Puerto embarque soja
