El contrato multimillonario que Messi firmará en Inter Miami

Lionel Messi oficializará su nuevo contrato con Inter Miami en los próximos días. El acuerdo lo mantiene enfocado en el Mundial 2026

18 de septiembre 2025 · 18:33hs
El argentino Lionel Messi cerró tras meses de negociación un contrato para seguir en Inter Miami por un tiempo más y cuya oficialización se espera en los próximos 10 días. El acuerdo coincide con la cuenta regresiva hacia la inauguración del Miami Freedom Park Stadium. Tendrá un salario entre 50 y 60 millones de dólares al año.

Mega contrato para Messi en Inter Miami

Messi llegó al club en julio de 2023 y su contrato actual vencía al término de esta temporada. El nuevo arreglo contempla la finalización de su carrera en la MLS y mantiene al campeón del mundo enfocado también en su objetivo con la Selección argentina: intentar revalidar la corona en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En lo económico, el impacto del rosarino fue inmediato. Inter Miami pasó de ingresos estimados en 50 a 60 millones de dólares en 2022 a proyectar cerca de 300 millones en 2025.

El primer contrato de Messi, valuado entre 130 y 150 millones, incluyó salario (20,45 millones en esta temporada) y participación accionaria futura en la franquicia. Desde su desembarco, el club se consolidó como el motor comercial de la liga, con un aumento récord en asistencia, venta de entradas, patrocinios y merchandising.

En lo deportivo, su rendimiento sigue vigente ya que en la actual campaña de la MLS acumula 20 goles y 11 asistencias en 21 encuentros, con 28 tantos y 13 asistencias sumando todas las competencias, y en 2024 había sido distinguido como MVP tras guiar al equipo a un registro histórico.

La magnitud de su figura traspasó los números: “Messi genera un efecto que va más allá de los goles. Hay un entusiasmo que recorre todo el país y que le da a la liga una credibilidad inédita”, señaló Alexi Lalas, exjugador de la selección estadounidense y actual comentarista.

Por su parte, Landon Donovan, otra exfigura estadounidense, sostuvo: “Se siente en todos lados. Mi hijo de 8 años solo quiere usar la camiseta de Messi en Miami. La gente tiene la sensación de que puede verlo en persona”.

