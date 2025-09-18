Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

Figuraba entre los diez más buscados de Santa Fe. Está acusado por homicidio y vínculos con una banda narco que operaba en el río Paraná

La provincia de Santa Fe logró un nuevo golpe contra el crimen organizado con la detención de Ernesto Fabián Quintana , uno de los delincuentes más buscados del territorio santafesino. La captura se concretó este miércoles en un domicilio del barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo , luego de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Quintana había ingresado recientemente al listado de los diez prófugos de alto perfil, tras la detención de Walter Bilbao. Se le atribuye un homicidio cometido en 2020 en Sauce Viejo, cuyo cuerpo fue hallado en el río Coronda, además de vínculos con el narcotráfico y el narcomenudeo.

Un llamado anónimo que fue clave

Según explicaron las autoridades, la captura fue posible gracias a un aviso ciudadano. “Recibimos un dato de alguien que el día anterior vio la fotografía de Quintana publicada en la nómina de los más buscados. Esa persona nos dio un posible domicilio en Recreo, aunque no estaba segura. Rápidamente, se organizó un operativo y logramos detenerlo”, señaló la fiscal María Laura Urquiza, a cargo de la investigación.

La funcionaria detalló que el acusado “opuso la resistencia típica de quien es sorprendido, pero no más que eso”, y recordó que estaba imputado “por un homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego en 2020”. Quintana ya había estado detenido en 2022, pero en 2023 se fugó de la Subcomisaría 6ª, cuando enfrentaba un proceso federal.

En este caso se ofrecían 25.000.000 de pesos a cambio de información sobre su paradero.

“Ningún prófugo quedará afuera de la cárcel”

Durante la conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó la efectividad del sistema de recompensas: “Es realmente importante que el conocimiento que tiene la gente pueda ser utilizado por la Justicia para llegar a personas con gran capacidad de ocultamiento. Este es un claro ejemplo: en menos de 24 horas de publicada su imagen, alguien que ni siquiera lo conocía pudo reconocerlo”.

La funcionaria subrayó que el arresto es parte de una estrategia provincial contra el crimen: “Esto forma parte de un plan de seguridad y es una respuesta efectiva. Ninguno de los delincuentes buscados va a quedar afuera de la cárcel: a todos los vamos a encontrar”.

Quién es Ernesto Fabián Quintana

Ernesto Fabián Quintana tenía un pedido de captura por el homicidio de Matías Casco, un peón rural de 30 años ejecutado el 5 de diciembre de 2020 en Sauce Viejo. El cuerpo de la víctima fue hallado días después por un pescador en el río Coronda. El prófugo fue imputado en abril de 2023 y quedó bajo prisión preventiva. Sin embargo, en noviembre del mismo año se escapó de la subcomisaría 6ª de La Guardia.

Quintana tiene 45 años y no solo era buscado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Justicia federal también había pedido su arresto por dos causas sobre narcotráfico. La más importante se refiere al contrabando de marihuana a través de la Hidrovía. De acuerdo a la denuncia, la organización que integraba recibía los cargamentos de droga enviados desde Paraguay en Santa Rosa de Calchines.

En lo que respecta al crimen, la fiscal María Laura Urquiza determinó que el asesino pasó a buscar a la víctima por su casa y luego la llevó hasta una vivienda de Sauce Viejo para matarla mediante un disparo en la cabeza. Antes de la ejecución le dio una golpiza. Tras la muerte, ató el cadáver con alambres, lo envolvió en una bolsa y lo arrojó al agua.

El operativo de captura de Quintana fue dispuesto por la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, quien sigue la investigación por el crimen de Matías Casco. Fuentes policiales precisaron que la detención fue posible tras tareas de inteligencia y el seguimiento realizado en la zona de Recreo, que derivaron en el cerrojo policial que permitió atraparlo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas en el marco de las causas en las que está imputado.